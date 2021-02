Eurovision 2021: la Norvegia sceglie TIX con “Fallen angel”, battuti i KEiiNO

Vittoria che spiazza i fan dell’Eurovision Song Contest in Norvegia. Il paese nordico ha scelto di farsi rappresentare a Rotterdam, a maggio, da TIX con il brano “Fallen angel”, che ha trionfato nel tradizionale Melodi Grand Prix.

Il cantante 27enne, nome di battesimo Andreas Haukeland, ha infatti battuto i KEiiNO, l’ensemble che all’Eurovision 2019 aveva sbancato al televoto, ottenendo il maggior numero di voti da casa con l’iconica “Spirit in the sky“.

Il trio non ce l’ha fatta a tornare sul palco europeo con “Monument“, un brano che ricalcava quasi pedissequamente la struttura della precedente proposta eurovisiva.

La vittoria di TIX in realtà non sorprende eccessivamente perché il musicista, produttore e cantautore – affetto da sindrome di Tourette, da qui lo pseudonimo che rimanda ai caratteristici tic – è un nome molto noto della scena musicale norvegese.

Ben tre i singoli da primo posto in classifica dal 2018 a oggi, ai quali si aggiungono altri otto in top 5 e due in top 10 per lui.

Uno di questi è proprio “Ut av mørket“, la versione in norvegese del brano che porterà all’Eurovision, che si è piazzata al terzo posto delle chart, dopo aver sbancato su Spotify, surclassando le altre proposte in gara al Melodi Grand Prix.

Il suo primo album “Dømt og Berømt”, inoltre, è rimasto 70 settimane nella classifica album norvegese. Senza dimenticare che dietro il successo internazionale “Sweet but psycho” di Ava Max c’è anche la sua firma.

“Fallen angel” ha convinto pienamente le giurie regionali (nord, sud, centro, ovest e est della Norvegia) chiamate a votare, che hanno premiato il brano con oltre centomila voti di differenza rispetto ai KEiiNO.

I due super finalisti avevano superato il primo turno di gara, con dodici esibizioni in tutto, assieme ai Blåsemafian feat. Hazel con “Let loose” e i Jorn con “Faith bloody faith”.

La performance kitsch di TIX farà sicuramente discutere perché non passerà inosservata. Il cantante si presenta infatti sul palco con delle gigantesche ali bianche, bandana e outfit dorato, incatenato e circondato da minacciosi angeli dalle ali nere. Un riferimento alla lotta fra paradiso e inferno.

La Norvegia si esibirà nella seconda metà della prima semifinale dell’Eurovision 2021 prevista per il 18 maggio prossimo.