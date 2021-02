Eurovision 2021, Spagna: il brano di Blas Cantó sarà “Voy A Quedarme”

Si è da poco concluso in Spagna il galà Destino Eurovision 2021: Blas Cantó porterà in gara all’Eurovision Song Contest 2021 il brano “Voy A Quedarme”.

58% di preferenze contro il 42% di “Memoria”. Questo il risultato del voto del pubblico, composto dagli appassionati di tutta Europa. Nessuna giuria di esperti, la scelta della canzone che rappresenterà la Spagna alla prossima edizione dell’Eurovision è stata affidata ai fan del vecchio continente.

A inizio serata, i due brani si potevano votare online dal 10 febbraio, la differenza tra i due brani era più marcata (72% contro 28%).

Staging semplice quello scelto per “Voy A Quedarme”, di cui Blas ha scelto di cantare i primi versi a cappella. Un unico fascio luminoso, tanto effetto fumo e la luna che domina la scena sullo sfondo. Più elaborata l’esibizione di “Memoria” dove si alternavano chiazze di colore nelle strofe a giochi di luce nel ritornello.

Ciò che vedremo sul palco a maggio sarà comunque diverso da quanto proposto stasera. Il broadcast RTVE ha lavorato di concerto con l’artista e la sua casa discografica, la Warner, per realizzare tre staging diversi: oltre a quello del galà di stasera ne prepareranno uno nel caso l’Eurovision si svolga da remoto (quindi per lo scenario D dell’evento) e quello per il palco di Rotterdam.

Da segnalare, oltre alla presenza come ospiti di ex-rappresentanti spagnoli come Pastora Soler (2012) ed Edurne (2015), il medley di successi eurovisivi proposto dall’artista in apertura della serata. Tra “Euphoria” di Loreen e “La La La” di Massiel (vincitrice per la Spagna nel 1968) è stata riproposta, in un ottimo italiano, anche “Soldi” di Mahmood.

“Voy a Quedarme” porta le firme dello stesso Blas Cantó, Leroy Sanchez, Daniel “Dangelo” Ortega e Dan Hammond. Gli ultimi due erano anche tra gli autori dell’entry del 2020, “Universo”.

Blas Cantó, 29enne di Ricote, realizzerà il suo sogno di cantare all’Eurovision 2021 dopo due secondi posti alle selezioni nazionali, prima per il Junior Eurovision 2004 e poi per l’Eurovision Song Contest 2011 come membro della boyband Auryn. Lo scorso anno poi, dopo la selezione interna, ci fu la cancellazione dell’evento.

La Spagna, recentemente abbonata alla parte destra della classifica all’Eurovision, cerca riscatto. La Top 10 manca dal 2014 quando fu artigliata da Ruth Lorenzo con “Dancing in the Rain” mentre la Top 3 dal 1995, quando Anabel Conde con “Vuelve Conmigo” arrivò seconda. Per l’ultima vittoria bisogna tornare al 1969, l’edizione dei 4 vincitori (Spagna, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi), con “Vivo Cantando” di Salome.

Nel 2019 Miki con “La Venda” chiuse 22° con 54 punti. Lo scorso anno Blas Cantó avrebbe dovuto portare in gara “Universo”, mentre per ascoltare “Voy A Quedarme” dovremo aspettare la finale dell’Eurovision 2021 il prossimo 22 maggio.