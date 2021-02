Eurovision 2021: Cipro, svelata El Diablo di Elena Tsagrinou

Svelata ancora una canzone in gara all’Eurovision 2021 (Rotterdam, 18-20-22 maggio). Sul sito della Panik Records (panikmusic.gr), la casa discografica cui appartiene Elena Tsagrinou, è stato infatti pubblicato il video di “El Diablo“.

Il video musicale, come si legge nella nota stampa, è stato diretto da George Mpenioudakis, mentre la parte visuale è opera di Celia Kritharioti; la coreografia, invece, è di Chali Jennings. E’ stato deciso di rendere il video disponibile esclusivamente sul sito della Panik Records fino al 27; sarà poi disponibile dal giorno dopo su tutte le piattaforme digitali e sul canale YouTube della casa discografica.

Gli autori di “El Diablo” sono Thomas Stengaard, Jimmy “Joker” Thornfeldt, Laurell Barker e Oxa. Tre dei quattro avevano già avuto collaborazioni a livello eurovisivo o con artisti che della sfera eurovisiva hanno fatto parte (Helena Paparizou per Thornfeldt, tre canzoni tutte insieme in finale nel 2019 per Laurell Barker, vittoria nel 2013 per Stengaard in qualità di autore).

Era già noto che dello staging sul palco dell’Ahoy Arena (o, in caso di necessità, nella registrazione live-on-tape) si sarebbe occupato Marvin Dietmann, che fu già l’uomo che tramò per dare a Conchita Wurst, nel 2014, una performance risultata vittoriosa.

Classe 1994, è dal 2018 che Elena Tsagrinou ha intrapreso la propria carriera da solista; nei cinque anni precedenti si era fatta notare come leader della band OtherView. Tra i suoi singoli c’è “Pare me agkalia“, in coppia con Mike, al quale è legata da una relazione che dura dal 2017. Numerose le sue apparizioni televisive in Grecia tra MAD, Alpha e (più raramente) Skai.

Nel suo curriculum si trovano anche alcune esperienze nella filmografia, due delle quali come doppiatrice (in “Free Birds – Tacchini in fuga” e in “I Puffi – Viaggio nella foresta segreta“, secondo i titoli italiani) e una in The Bachelor nel ruolo della sua stessa persona.

Con la scelta di Elena Tsagrinou, effettuata già lo scorso 25 novembre, Cipro ha scelto di far parte di quel novero di Paesi che non hanno riconfermato l’artista che avrebbe dovuto gareggiare l’anno precedente. Per il 2020, infatti, era stato designato Sandro, alias Sandro Nicolas, entrambi (più un terzo) nomi d’arte di Alessandro Rütten. La sua “Running“, però, il palco di Rotterdam non l’ha mai visto causa annullamento.

Cipro, al momento, si unisce a Croazia, Norvegia, Albania, Finlandia, Bielorussia, Francia, Portogallo, Germania e Italia nel novero dei Paesi che, con certezza, non avranno lo stesso rappresentante del 2020 (lasciando da parte chi non ha ancora comunicato nulla, e per questo non è inserito nel precedente elenco). Come miglior risultato vanta il 2° posto del 2018 di Eleni Foureira con “Fuego“.

Elena Tsagrinou si esibirà nella prima semifinale dell’Eurovision 2021, prevista per il 18 maggio alle ore 21 e che vedrà l’Italia in possesso di diritto di voto.