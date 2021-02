Sanremo 2021, altri duetti per le cover: Michele Bravi, Neffa e Daniele Silvestri

Si arricchisce il cast della serata cover del Festival di Sanremo 2021. Arisa era fra i pochi artisti che ancora avevano annunciato la partnership per la serata speciale ed oggi è arrivato l’annuncio: sarà Michele Bravi a duettare con lei un una particolare versione di “Quando” di Pino Daniele nella serata giovedì 4 Marzo, che varrà per la classifica finale del Festival.

Il giovane cantante umbro, nativo di Città di Castello torna dunque sulle scene dopo la vicenda extrartistica dell’incidente stradale del novembre 2018 nel quale ha perso una vita una donna e che di recente lo ha visto patteggiare una pena a 18 mesi, con sospensione e non menzione nel casellario giudiziale e lo fa tornando su quel palco che nel 2017 lo vide sfiorare il podio con “Il diario degli errori”: l’anno dopo invece accompagnò nella serata duetti, che però prevedeva rivisitazioni del pezzo in gara, Annalisa nella sua “Il mondo prima di te”.

A lungo si era parlato di una sua partecipazione in gara a Sanremo 2021, proprio per marcare questo ritorno, poi le cose sono andate diversamente e così il suo album “La geografia del buio”, interamente registrato in casa, è uscito lo scorso 31 gennaio, raggiungendo il primo posto in classifica.

Come riporta inoltre Sorrisi e Canzoni, Max Gazzè, che canterà “Del mondo” dei CSI, sarà accompagnato non solo dalla The Magical Mistery Band ma anche da Daniele Silvestri mentre Noemi, che canterà “Prima di andare via”, sarà accompagnata dall’interprete originale del brano vale a dire Neffa.

Per il cantante napoletano è il ritorno al Festival dopo la seconda partecipazione in concorso nel 2015 con “Sogni e nostalgia” mentre il cantautore romano ha gareggiato l’ultima volta nel 2019 con “Argentovivo” nel 2019: curiosamente, una delle sue canzoni , ovvero “Le cose in comune” sarà oggetto di cover nel medley di Fedez e Francesca Michielin

Rimangono ancora senza duettante Annalisa, Irama, Madame, Fedez & Francesca Michielin, Colapesce & Dimartino, Malika Ayane. Ricordiamo però che non è obbligatorio l’abbinamento, visto che è una serata dedicata alle cover e non esplicitamente ai duetti.