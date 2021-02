Eurovision 2021: Irlanda, rilasciata Maps di Lesley Roy

Si infittisce il numero di canzoni per l’Eurovision 2021. Questa mattina è stata presentata, nel programma “2fm Breakfast with Doireann and Eoghan” sulla radio nazionale RTÉ 2fm, “Maps”, che sarà in gara nella voce di Lesley Roy.

Una volta trasmessa per via radiofonica, la canzone è stata rilasciata pochi minuti dopo anche sul canale ufficiale YouTube della manifestazione, rivelando un video ben diverso da quello di “Story of My Life“, la canzone che non ha mai potuto vedere il palco di Rotterdam nel 2020.

In particolare, il video è stato girato nel Wicklow Mountains National Park, una meraviglia naturale che si trova appena a sud di Dublino. Il parco nazionale è particolarmente conosciuto per l’ampia varietà di specie rare, sia animali che vegetali.

“Maps” è stata scritta e prodotta dalla stessa Lesley Roy, in collaborazione con il produttore Lukas Hällgren – già al fianco di Luca Hänni nel 2019 – e con l’autrice di stanza a Stoccolma Emilie Eriksson. Il video è stato diretto da Ais Brady.

Queste le parole dell’artista al sito ufficiale del concorso:

Sono entusiasta di vedere attraverso questo progetto e rappresentare l’Irlanda all’Eurovision 2021 con Maps. Sono davvero felice ed entusiasta della canzone e per l’Eurovision. È un vero onore e voglio divertirmi al massimo sul palco per l’Irlanda. Questo è stato un anno di preparazione e sono entusiasta di farlo finalmente sentire a tutti. Maps è stata scritta appositamente per l’Eurovision 2021. Viene dal cuore, è esaltante, e spero che piaccia alle persone. Crescendo in Irlanda, ovviamente il Contest occupa un posto speciale nel mio cuore, come per molte persone. Ogni anno era un evento molto grande in casa mia, abbiamo guardato e votato su ogni esibizione e sono diventata una grande fan in età molto giovane. Sono molto fortunata di essere dell’era di Niamh Kavanagh, Paul Harrington, Eimear Quinn e Riverdance

Protagonista della discografia soprattutto nel 2008 con “Unbeautiful” (singolo in top ten in Svezia e Norvegia, con presenze in classifica negli Stati Uniti), Lesley Roy ha collaborato con diversi artisti di grido anche nel ruolo di autrice: tra questi Adam Lambert. Nel suo percorso ha avuto anche la possibilità di lavorare fianco a fianco con Desmond Child, autore di tante grandi hit per Bon Jovi, Aerosmith e altri famosi gruppi e cantanti.

Dal momento che nel 2020 il concorso non si è tenuto, l’ultima rappresentante dell’Irlanda rimane Sarah McTernan, che per la verità non ebbe tanta fortuna nel 2022 con “22”, finendo all’ultimo posto in semifinale. Una controprestazione non isolata per il Paese dei record, che vanta sette vittorie nella propria storia, tutte tra il 1970 e il 1996. L’ultima qualificazione alla finale risale al 2018, con “Together” di Ryan O’Shaughnessy.

Viene dall’Irlanda, inoltre, l’unico ad aver vinto due volte il concorso, Johnny Logan, trionfatore nel 1980 e nel 1987 (volendo, si può aggiungere anche un terzo successo, ma come autore, nel 1992, e il secondo posto ancora come autore nel 1984).

Lesley Roy si esibirà nel corso della prima metà della prima semifinale, che avrà luogo martedì 18 maggio. In quest’ultima l’Italia sarà chiamata a votare sia con il televoto che con la giuria.

L’Eurovision Song Contest 2021 si terrà a Rotterdam (Ahoy Arena) dal 18 al 22 maggio, con uno scenario ancora incerto in merito alla presenza o meno tanto del pubblico quanto delle delegazioni. Lo svolgimento del concorso è stato comunque assicurato, e sono tre i piani ancora in piedi per portarlo avanti.