Sanremo 2021, fra gli ospiti anche Emma (in duetto) e Il Volo

Il cast degli ospiti del Festival di Sanremo 2021. Nel tradizionale appuntamento prefestivaliero da Bruno Vespa il direttore artistico Amadeus ha annunciato che ci sarà anche un duetto che vedrà protagonista Emma Marrone. La cantante salentina, rappresentante all’Eurovision Song Contest 2014 con il brano “La mia città” e vincitrice di Sanremo due anni prima con “Non è l’inferno“, si esibirà in un duetto con Achille Lauro.

Emma, reduce dall’esperienza di X Factor e fresca di brano in coppia con la corregionaria Alessandra Amoroso, sarà già protagonista di uno dei ‘quadri’ che il cantautore e performer romano metterà in scena, precisamente nella terza serata, giovedì 4 marzo.

Parlando di artisti eurovisivi, ci sarà anche Il Volo. Il trio, vincitore del Festival nel 2015, anno in cui con lo stesso brano “Grande amore” hanno chiuso al terzo posto all’Eurovision, si esibiranno invece mercoledì 3 marzo. Il trio sarà accompagnato dall’Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone, figlio di Ennio, il premio Oscar scomparso lo scorso Luglio.

L’esibizione sarà un’anteprima del concerto-evento che Il Volo terrà a giugno, “Il Volo tribute to Ennio Morricone”, che è anche il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale entro la fine del 2021. Nella stessa sera è stata confermata la presenza fra gli ospiti di Gigi D’Alessio.

Il cast degli ospiti canori avrà anche…Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti del Milan, che sarà presente in quattro delle cinque sere (salterà mercoledì 3 perchè impegnato in campionato), sarà protagonista di una esibizione in quartetto insieme a Fiorello, Amadeus e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Ad aprirlo, come è noto, sarà il campione uscente Diodato.