Eurovision 2021, Slovenia: svelata “Amen” di Ana Soklic

É stata svelata in un’indeito EMA (Evrovizijska Melodija) “Amen”, brano con il quale Ana Soklic sarà in gara all’Eurovision Song Contest 2021 per la Slovenia. Salgono così a 14 le canzoni già presentate per la prossima edizione dell’ESC.

Nessuna competizione tra diversi artisti come in passato ma un galà per presentare il brano con cui la Soklic finalmente calcherà il palco di Rotterdam il prossimo maggio e un’occasione per festeggiare i 60 anni dalla prima partecipazione del paese all’Eurovision quando ancora faceva parte della Federazione Jugoslava.

Anche in questa serata c’è stato un piccolo spazio dedicato all’Italia. Durante il lungo riassunto dell’avventura della Slovenia all’Eurovision guidato da Nejc Šmit e Lea Sirk (ESC 2018) c’è stato modo di rivedere un estratto dell’esibizione del vincitore dell’edizione 1990, Toto Cutugno.

Ben 191 le proposte arrivate alla rete RTV SLO che poi ha sottoposto le tre migliori alla Soklic. Secondo i piani si sarebbe dovuta svolgere una finale nazionale come quella spagnola, con più brani tra cui scegliere ma le condizioni sanitarie legate alla pandemia da COVID-19 hanno spinto il broadcast ad organizzare un evento che coinvolgesse meno persone possibili.

“Amen”, con testo interamente in inglese, porta le firme di Ana Soklic, Bojan Simoncic, Charlie Mason – autore di “Rise Like a Phoenix” di Conchita Wurst – e Žiga Pirnat che ha curato l’arrangiamento. Sua infatti la direzione dell’RTV Slovenia Symphony Orchestra e del coro di Dorian Holley, le cui voci potranno essere registrate per via delle nuove regole del concorso.

Non sarà l’unica canzone in gara con questo titolo; anche il brano dell’austriaco Vincent Bueno s’intitola così e lo ascolteremo per la prima volta nella seconda settimana di marzo. Un evento simile non si verificava dal 2015 con le due “Warrior” di Malta e Georgia. Inoltre si chiamava “Amen” il brano portato in gara da Liora nel 1995 per Israele.

Nata a Bohinj 36 anni fa, Ana Soklic ha intrapreso la carriera di cantante nel 2012 partecipando alla prima edizione slovena di X-Factor. Nonostante questo nel corso degli anni non ha conosciuto exploit di rilievo in singolo pur partecipando in due occasioni al festival nazionale Slovenska Popevka ed è stata parte dell’Harlem Gospel Choir potendosi esibire per Papa Francesco e Barack Obama oltre a collaborare con gli U2, Elton John e Mary J Blige.

Lo scorso anno aveva vinto sul filo di lana l’EMA con il brano “Voda” (in italiano “Acqua”) con il quale avrebbe dovuto prendere parte all’Eurovision Song Contest 2020.

Non essendosi svolta quell’edizione dell’evento gli ultimi rappresentanti del paese all’Eurovision sono la coppia artistica e nella vita Zala Kralj e Gašper Šantl (ora conosciuti come zalagašper). La loro ipnotica “Sebi” chiuse al 15° posto finale a Tel Aviv nel 2019.

La top 10 manca dal 2001 con Nuša Derenda (7°) mentre l’unico podio, che coincide con l’unica vittoria, è dei Riva nel 1989 quando ancora la Slovenia era parte della Federazione Jugoslava.

Ana Soklic si esibirà con “Amen” nella prima metà della prima semifinale il 18 maggio 2021. In quella serata, sarà possibile votare per i nostri vicini di casa dall’Italia.