Melodifestivalen 2021: Eric Saade e The Mamas in finale, eliminata Tess Merkel

Cala il sipario sulla quarta ed ultima semifinale del Melodifestivalen 2021 e si comincia a completare la line-up degli artisti che competeranno nella finalissima di sabato 13 Marzo, dove solo uno di loro otterrà onere e onore di rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest. Con Christer Björkman, hanno accompagnato gli spettatori durante la serata Per Andersson e Pernilla Wahlgren. Ma vediamo i risultati.

Confermato alla finale uno dei favoriti della vigilia, Eric Saade. Volto noto ai fan del Melodifestivalen, e terzo classificato proprio per la Svezia all’Eurovision 2011 (proprio l’anno del ritorno dell’Italia in gara), è tornato in competizione con il brano “Every Minute“. Colpisce non solo la contemporaneità del brano pop, ma anche la messinscena.

Il cantante si muove e balla su un quadrato bianco su un palco completamente al buio, dove una telecamera lo riprende alternando inquadrature strette e grandangolari. Una esibizione tra il controverso e l’accattivante, che vede l’arrivo in scena – sul finale – di un ballerino-ombra completamente in nero.

Accede direttamente alla finale anche il trio delle The Mamas, già trionfatrici lo scorso anno e sul palco dell’Eurovision anche nel 2019 con John Lundvik. Puntano come sempre sulle sonorità gospel come “usato garantito” che sembra continuare a fare colpo sul pubblico svedese.

L’esibizione di “In The Middle” trasmette sempre i valori di gioia, potere e fratellanza già visti in “Move” e porta una firma importante, quella di Robin Stjernberg – in gara all’Eurovision per la Svezia nel 2013 – con cui le artiste hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi.

Efraim Leo avrà la possibilità di far riascoltare al pubblico la sua “Best of Me” al ripescaggio del Melodifestivalen 2021 della prossima settimana. La ricetta vincente è composta da una esibizione dance su un pezzo fresco e disimpegnato che ha strizzato l’occhiolino alle giovanissime su un testo che descrive quanto sia difficile lasciare qualcuno che si ama.

A sorpresa in andra chansen anche Clara Klingenström, anche lei debuttante al Melodifestivalen 2021. “Behöver inte dig idag” è un pezzo intimo in una atmosfera ovattata sferzata da raggi di luce dove l’artista – chitarra e voce – canta di una rivincita e della necessità di prendere il controllo di sé stessi.

Grande delusione per Tess Merkel, ex componente degli Alcazar, stavolta in gara per la prima volta in solitaria. Due colonne laser hanno proiettato giochi di luce in una scenografia moderna in cui ballerine e artista hanno sfoggiato vestiti aderenti totalmente in latex in stile Kylie Minogue. “Good Life” è un brano scritto in un momento difficile della vita di Tess, che invita a lasciarsi tutto alle spalle per celebrare la vita.

Chiudono la classifica della serata il divertente e irriverente gruppo dei Sannex, che hanno fatto viaggiare il pubblico verso una meta tropicale sulle note dansband di “All Inclusive“, e Lovad, che con “Allting är precis likadant” ha portato sul palco del Melodifestivalen 2021 una esibizione toccante che non è bastata a catturare l’attenzione del pubblico.

Il Melodifestivalen 2021 proseguirà sabato prossimo con la serata del ripescaggio, sempre in diretta dall’Annexet di Stoccolma. Durante quest’ulteriore serata, procederanno alla finale gli ultimi quattro concorrenti tra gli otto che si sfideranno nei seguenti duelli: