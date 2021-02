Eurovision 2021, c’è chi vuole squalificare “El Diablo” di Elena Tsagrinou (Cipro)

Pubblicato il video completo di ‘El Diablo‘ di Elena Tsagrinou, la giovane artista greca che rappresenterà Cipro all’Eurovision 2021. Come abbiamo già detto, si tratta di una produzione in gran parte svedese, con l’aggiunta di Laurell Barker, la paroliera canadese che ha firmato fra gli altri i due ultimi brani svizzeri, quello degli ZIBBZ e quello di Luka Hänni e di Oxa, l’artista transgender tedesca di origine brasiliana (al secolo Cleiton Sia), lanciata dalla versione teutonica di The Voice.

Nemmeno il tempo di entrare in gara che è già partita una petizione per chiederne l’esclusione: un gruppo di cristiani ortodossi ha infatti lanciato una petizione online per chiedere alla tv la squalifica del brano “scandaloso per i cristiani“. Sotto accusa la parte del testo che recita: “Ho dato la mia anima al diavolo, perchè lui mi ha detto che sono il suo angelo”. E successivamente la frase “I love el diablo”. Alla tv, secondo quanto riferisce il sito Sigma, sarebbero addirittura arrivate telefonate minatorie.

La tv dal canto suo ha replicato difendendo il testo della canzone:

Questa è l’eterna lotta tra il male e il bene. Attraverso questo rapporto problematico con la sindrome di Stoccolma, e nonostante la paranoia che preoccupa, alla fine brilla sempre la verità, cerca la strada per uscire e scuote le catene sulla via della libertà. Soprattutto al giorno d’oggi, speriamo che la canzone e la sua corretta interpretazione siano un’ispirazione non solo per le donne ma per chiunque viva situazioni simili.

Non è la prima volta che i gruppi fondamentalisti sono protagonisti di queste situazioni. Più volte è capitato con Israele, la maggiore nel 1999, quando Dana International non potè esibirsi sul palco di casa a Gerusalemme perchè minacciata dagli ebrei ortodossi e fu costretta a collegarsi dalle pendici del monte Sinai.

Ma ancora maggior rumore fece l’episodio del 2006 quando un’associazione fondamentalista cristiana protestante finlandese scrisse anche alla allora presidente della Repubblica Tarja Halonen per far rimuovere dal concorso la band dei Lordi, definita satanista, mentre invece la loro Hard Rock Hallelujah si inseriva addirittura nel filone del Christian Metal, essendo una grande preghiera a Dio.

Elena Tsagrinou si esibirà nella prima semifinale dell’Eurovision 2021, prevista per il 18 maggio alle ore 21, nella quale l’Italia avrà diritto di voto: lo staging della cantante sarà diretto da Marvin Diettmann, che nel 2014 fu protagonista della performance di Conchita Wurst.