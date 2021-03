Sanremo 2021, Fasulo: “Abbiamo chiesto alla EBU Diodato ospite all’Eurovision ma…”

La conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2021 parte subito col botto, come si suol dire. Si è parlato di Eurovision già in apertura, con riferimento a Diodato, che come abbiamo detto aprirà l’edizione 2021, trasportando quindi sul palco dell’Ariston la consuetudine eurovisiva di far aprire lo show al campione in carica.

In riferimento alla mancata partecipazione di Diodato all’Eurovision 2020, cancellata dalla pandemia ed al fatto che l’artista pugliese non è in gara a Sanremo (lo aveva annunciato lui stesso nel corso di una intervista ad RTL 102.5) e quindi non avrà la possibilità di competere per l’Eurovision, Claudio Fasulo, supervisore esecutivo del Festival ha spiegato:

Abbiamo chiesto ufficialmente alla EBU di concedere a Diodato ed agli altri artisti selezionati per il 2020 che non torneranno in questa edizione, di essere invitati a Rotterdam e prendere parte alla rassegna nell’ambito di uno degli Interval Acts: la EBU e la tv organizzatrice semplicemente ci hanno risposto di no

Fasulo nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show sostitutivo “Eurovision: Europe shine a light” aveva parlato di una possibile offerta di wild card per Sanremo 2021 a Diodato, ma l’artista tarantino poi ha deciso di non partecipare. Sarà presente come ospite.