Sanremo 2021: Francesca Michielin e Fedez martedì, Ermal Meta mercoledì

La prima conferenza stampa della settimana al Festival di Sanremo ha messo in chiaro quali artisti si esibiranno domani, martedì, e quali dopodomani, mercoledì. Va ricordato che i 26 in gara si esibiranno con equa divisione, 13 nella prima serata e altrettanti nella seconda.

Questo l’elenco, in puro ordine alfabetico, e dunque ancora senza scaletta (che verrà rilasciata domani dalla Rai, come nelle più nobili tradizioni della rassegna dei fiori), di chi salirà domani sul palco del Teatro Ariston:

Aiello – Ora

– Ora Annalisa – Dieci

– Dieci Arisa – Potevi fare di più

– Potevi fare di più Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

– Musica leggerissima Coma_Cose – Fiamme negli occhi

– Fiamme negli occhi Fasma – Parlami

– Parlami Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

– Chiamami per nome Francesco Renga – Quando trovo te

– Quando trovo te Ghemon – Momento perfetto

– Momento perfetto Irama – La genesi del tuo colore

– La genesi del tuo colore Madame – Voce

– Voce Måneskin – Ti piace così

– Ti piace così Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

Tra le Nuove Proposte, invece, vedremo cantare:

Ne consegue che, nella serata di mercoledì, ad esibirsi (a porte chiuse, com’è ormai noto) saranno:

Bugo – E invece sì

– E invece sì Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

– Un milione di cose da dirti Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

– Bianca luce nera Fulminacci – Santa Marinella

– Santa Marinella Gaia – Cuore amaro

– Cuore amaro Gio Evan – Amica

– Amica La Rappresentante di Lista – Amare

– Amare Lo Stato Sociale – Combat Pop

– Combat Pop Malika Ayane – Ti piaci così

– Ti piaci così Noemi – Glicine

– Glicine Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

– Quando ti sei innamorato Random – Torno a te

– Torno a te Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Per le Nuove Proposte, invece:

Tornando alla serata di domani, da sottolineare come l’apertura verrà affidata a Diodato con “Fai rumore“, la canzone vincitrice di un anno fa ed entry designata dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2020 poi cancellato. In questo senso, Claudio Fasulo ha dichiarato come si sia tentato vanamente, di dare l’opportunità all’artista di esibirsi come interval act a Rotterdam il prossimo 22 maggio, data della finale.

Il parterre di ex rappresentanti dell’Italia all’Eurovision sarà molto ampio, dato che v’è certezza di trovare, oltre a Diodato domani, Il Volo (2015), Gigliola Cinquetti (1964, 1974) e Fausto Leali (1989) mercoledì e, infine, Umberto Tozzi (1987) sabato.

In merito alle Nuove Proposte, va ricordato che le loro canzoni sono note da tempo per due vie: la prima è quella di Sanremo Giovani, dalla quale (tramite prima serata su Rai1) sono arrivati sei artisti, la seconda è quella di Area Sanremo, tramite cui sono arrivati in due (Elena Facci e Dellai). Per questa ragione è possibile ascoltarle tramite i rispettivi canali YouTube (ma anche con le esibizioni su quello della Rai).