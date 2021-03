Sanremo 2021, fra gli ospiti Laura Pausini e l’ex Eurovision Umberto Tozzi

Nella conferenza stampa di questa mattina sono stati annunciati due nuovi ospiti, che potremo vedere in questa edizione del Festival di Sanremo.

Si tratta di due artisti, entrambi icone della musica italiana, che tornano da ospiti sul palco del teatro Ariston di Sanremo per raccontare a modo loro la musica e per farla ripartire dopo il periodo tremendo che abbiamo vissuto e che stiamo tutt’ora vivendo.

In primis Laura Pausini, fresca di vittoria ai Golden Globe per la miglior canzone originale con “Io sì (seen)”. La cantautrice faentina, che proprio sul palco dell’Ariston ha trovato il successo grazie al singolo “La solitudine”, è intervenuta in videochiamata a sorpresa questa mattina, annunciando che canterà proprio il singolo tratto dal film “La vita davanti a sé” nella serata di mercoledì, che vedrà ospiti anche Il Volo.

Il secondo ospite, ma non per importanza, è una vecchia conoscenza del Festival: torna infatti sul palco dell’Ariston dopo la vittoria nel 1987 (oltre a tre partecipazioni nel 1991, nel 2000 e nel 2005) Umberto Tozzi, terzo all’Eurovision in quello stesso 1987 con il brano “Gente di mare” insieme a Raf.

Il cantautore torinese sarà accompagnato dalla sua band, e approfitterà della partecipazione in qualità di ospite nella serata di sabato, la serata finale, per raccontare dal punto di vista degli artisti la situazione pandemica e il periodo orribile, senza concerti e senza musica dal vivo, imposto dalla pandemia di COVID-19, oltre a spiegare il modo in cui, insieme ad altri artisti, ha cercato di aiutare con varie iniziative di beneficenza i colleghi in difficoltà. Tozzi aprirà anche una raccolta fondi proprio a beneficio della sua band cui andrà parte del compenso per la partecipazione alla serata.