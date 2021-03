Eurovision 2021: ecco il protocollo per salute e sicurezza

La European Broadcasting Union (EBU) insieme alle emittenti olandesi e agli organizzatori del concorso NPO, NOS e AVROTROS hanno elaborato e pubblicato un ampio protocollo COVID-19 sulla salute e la sicurezza per l’Eurovision 2021.

Il protocollo descrive le misure a cui tutte le persone, che lavorano o partecipano all’Eurovision Song Contest, dovranno attenersi. È inoltre pienamente conforme alle linee guida dell’Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l’ambiente e corrisponde a quello per grandi eventi simili come le principali competizioni sportive, scaricabile qui.

Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, spiega:

Lo spirito e la tradizione dell’Eurovision Song Contest è focalizzato sull’unire l’Europa su un palcoscenico e siamo ancora molto determinati a raggiungere questo obiettivo a Rotterdam a maggio. Stiamo andando avanti con i nostri piani per realizzare un Eurovision Song Contest sicuro, con tutti gli artisti che si esibiscono dal vivo a Rotterdam. Questo protocollo dimostra il nostro impegno a far sì che ciò accada, con la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, inclusi il personale e la stampa.

Le misure sono state approvate dalla Regione per la sicurezza e convalidate da SGS, un’agenzia internazionale specializzata nella revisione di tali piani. Il protocollo può essere modificato in qualsiasi momento se nuovi sviluppi lo richiederanno ed inizierà prima che artisti e delegazioni arrivino nella città ospitante.

Si raccomanda, infatti, a tutti coloro che partecipano all’Eurovision Song Contest dall’estero di andare in quarantena per 5 giorni prima della partenza per i Paesi Bassi ed inoltre dovranno risultare negativi per COVID-19 al massimo 72 ore prima del volo.

Una volta nei Paesi Bassi, le delegazioni devono rimanere nel loro hotel, tranne quando devono recarsi all’Ahoy Arena di Rotterdam per le prove, gli spettacoli dal vivo e altre attività legate al programma. Tutti coloro che lavorano nell’Ahoy Arena, inclusi gli artisti e la stampa, saranno testati regolarmente in una struttura speciale vicino all’arena.

La strategia di test è stata sviluppata sulla base delle linee guida dell’Istituto nazionale olandese per la sanità pubblica e l’ambiente e del Ministero della salute, del benessere e dello sport nei Paesi Bassi.

Sietse Bakker, produttore esecutivo dello spettacolo dell’Eurovision 2021, aggiunge:

Il nostro obiettivo è chiaro: prevenire la trasmissione del virus durante l’evento. Se qualcuno risulta positivo, entra in vigore il nostro protocollo di isolamento. Supportiamo le autorità competenti con la ricerca di tracciabilità e adottiamo misure aggiuntive dove è necessario. Se un partecipante non è in grado di esibirsi dal vivo, di conseguenza, verrà utilizzata la registrazione di backup.

A febbraio era stato annunciato che un “normale” Eurovision Song Contest non si sarebbe potuto svolgere nelle circostanze attuali e che gli organizzatori erano “determinati, ma ottimisti” sul fatto che la 65a edizione del più grande evento di musica dal vivo del mondo potesse svolgersi nello “Scenario B” – una versione ridotta, ma ambiziosa del concorso con rigide misure di salute, sicurezza e allontanamento sociale.

La decisione è stata recentemente riaffermata dall’Eurovision Song Contest Reference Group, dall’organo di governo dell’evento e dal Comitato esecutivo dell’EBU che dunque riconfermano l’adozione dello scenario B. Se le circostanze dovessero cambiare nelle prossime settimane, l’evento può ancora essere ridimensionato per garantire la salute e la sicurezza di tutti durante l’Eurovision 2021.

Nello scenario B il numero di persone in ciascuna delegazione è stato ridotto rispetto alle precedenti edizioni e anche il numero di giornalisti che possono partecipare all’evento sarà limitato a soli 500 con ulteriori 1.000 in grado di coprire lo spettacolo in un nuovo centro stampa online. La decisione se un pubblico può essere presente agli spettacoli e su quali attività pubbliche possono svolgersi intorno all’evento a Rotterdam verrà deciso in un secondo momento.

Appuntamento, dunque al 18, 20 e 22 maggio all’Ahoy Arena di Rotterdam per la 65° edizione dell’Eurovision Song Contest.