Eurovision 2021: Russia, lunedì sceglierà il pubblico

Anche la Russia si presenta nel novero delle scelte per l’Eurovision 2021. Channel One, infatti, ha fatto filtrare la notizia che lunedì 8 alle 18 (orario italiano) ci sarà la scelta dell’artista che rappresenterà il Paese a Rotterdam.

Il sito ufficiale dell’Eurovision Song Contest abbia lanciato la notizia giocando sul nome dei Little Big, che avrebbero dovuto portare “Uno” all’Ahoy Arena lo scorso anno, ma non è ancora chiaro se il celebre gruppo sarà ancora coinvolto. Tuttavia, nei giorni scorsi, proprio i media russi avevano fatto trapelare la possibilità di una loro presenza, oltre che della possibile presenza in giuria di Yulia Savicheva (2004).

La selezione, in particolare, sarà effettuata durante uno show speciale in onda proprio su Channel One nell’orario che abbiamo citato più in alto. La votazione, come rivela il capo della sezione musica e intrattenimento Yury Aksyuta, sarà affidata al pubblico.

Queste le sue parole:

Ci sono due vie principali per scegliere l’artista per l’ESC. Può essere una decisione interna dell’emittente, com’è stato nel caso di Duncan Laurence, che è andato a vincere il concorso nel 2019. Oppure la tv può organizzare una selezione nazionale con il vincitore scelto dalle giurie e/o dal pubblico. Negli ultimi anni abbiamo spesso scelto internamente il nostro rappresentante, ma questa volta vogliamo che i nostri spettatori facciano la scelta finale, presentando loro le canzoni che soddisfano le richieste dell’Eurovision Song Contest.

Non è stata rilasciata la lista dei partecipanti, ed è per questo motivo che un simile annuncio lascia aperto ogni genere possibile di speculazioni su qualsiasi nome possibile e immaginabile, compresa quella che possa trattarsi di una selezione con un unico partecipante.

“Uno“, il pezzo dei Little Big di cui abbiamo parlato, anche senza partecipare all’Eurovision per cause di forza maggiore (alias Covid-19), ha stabilito comunque un record: detiene infatti il primato per il video più visto sul canale YouTube del concorso, con oltre 188 milioni di visualizzazioni contate ad oggi.

La Russia partecipa all’Eurovision Song Contest fin dal 1994, anche se con alcune interruzioni. Ha vinto nel 2008 con “Believe” di Dima Bilan (già secondo nel 2006 con “Never let you go“), e vanta inoltre quattro secondi e quattro terzi posti. Due di questi ultimi sono arrivati con Sergey Lazarev, prima con “You are the only one” (2016) e poi con “Scream” (2019).

All’Eurovision 2021, la Russia esordirà in concorso nella prima metà della prima semifinale, in programma martedì 18 maggio alle ore 21 e che vedrà l’Italia avere diritto di voto. Si tratta anche dell’unica semifinale ad avere una metà completa in termini di artisti, la seconda, anche se per le canzoni (come in oltre metà dei casi) c’è ancora da attendere.