Festival di Sanremo 2021: ecco cosa vedremo nella prima serata

Si accendono i riflettori sul palco del Teatro Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo al via questa sera. In diretta su Rai1 a partire dalle 20:40 con la conduzione di Amadeus e Fiorello scopriremo i primi 13 brani dei “Big” e i primi due qualificati della sezione “Nuove Proposte”.

Molti anche gli ospiti, da Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic – al fianco di Amadeus per tutto il Festival – a Diodato, vincitore lo scorso anno, che aprirà la serata nel solco della tradizione eurovisiva. Come annunciato in conferenza stampa verrà ricordato uno dei più grandi dj italiani, Claudio Coccoluto, venuto a mancare oggi a 59 anni dopo una lunga malattia.

Co-conduttrice in questa prima serata sarà l’attrice Matilda De Angelis. Assente, causa restrizioni dovute alla pandemia, la super-modella Naomi Campbell, inizialmente accreditata come co-conduttrice della puntata d’apertura. Come da recente tradizione ci sarà il PrimaFestival alle 20:30 con la conduzione di Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Questo il riepilogo di ciò che vedremo stasera:

Categoria “Nuove Proposte”

Votano Giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%) e Televoto (34%). I primi due classificati accedono alla finale di venerdì 5 marzo.

Categoria “Big”

Vota solo la Giuria Demoscopica. Al termine verrà resa nota la classifica parziale.

Arisa – “Potevi Fare Di Più” Colapesce e Dimartino – “Musica Leggerissima” Aiello – “Ora” Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami Per Nome” Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il Farmacista” Irama – “La Genesi Del Tuo Colore” Madame – “Voce” Måneskin – “Zitti E Buoni” Ghemon – “Momento Perfetto” Coma_Cose – “Fiamme Negli Occhi” Annalisa – “Dieci” Francesco Renga – “Quando Trovo Te” Fasma – “Parlami”

Ospiti della serata