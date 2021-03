Si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2021: c’è tanto Eurovision

Il Festival di Sanremo più unico della storia è pronto a partire. Un teatro Ariston vuoto, pochissimi contatti esterni anche per gli artisti, chiusi in una sorta di ‘bolla’ che limiterà al massimo ogni contatto anche fra loro ed un rischio incombente: chiunque dovesse infatti essere trovato positivo al tampone per il Coronavirus, dovrà automaticamente ritirarsi, visto che non ci sarà il tempo per rientrare in gara.

Un rischio corso nei giorni scorsi da Moreno Conficconi degli Extraliscio, seppure il suo tampone poi si sia rivelato solo un falso positivo. Stasera aprirà Diodato, il vincitore del 2020, con la rassegna dei fiori che farà dunque propria la tradizione dell’Eurovision, poi subito via alla gara dei Campioni (se ne esibiranno 13 su 26) e delle Nuove Proposte (4 su 8).

Vincitori ed esordienti

Prima volta assoluta al Festival di Sanremo per 13 artisti: Aiello, Colapesce e Di Martino, Coma_Cose, Extraliscio ft Davide Toffolo, Fedez, Fulminacci, Gaia, La Rappresentante di Lista, Giò Evan, Madame, Maneskin, Random e Willy Peyote. Fasma debutta fra i Campioni dopo aver gareggiato nei Giovani. Sono invece tre i vincitori passati in gara: Arisa (nel 2009 fra i Giovani e nel 2014 assoluta), Ermal Meta (2018) e Francesco Renga (2005).

Orietta Berti torna in gara 29 anni dopo “Rumba di tango“, in coppia con Giorgio Faletti, mentre l’ultima sua partecipazione da solista risale al 1986 con “Futuro”: con i suoi 77 anni è la più anziana artista in gara, mentre Madame, diciottenne, è la più giovane.

Famoso nel mondo

In un festival con tanti nomi della nuova generazione, c’è in gara un signore la cui faccia e il cui nome forse dicono poco ma che in realtà è conosciuto in tutto il mondo per una canzone che rappresenta un pezzo di storia della musica italiana: si tratta di Mauro Carlini, in arte Mauro Ferrara, componente degli Extraliscio.

Come Moreno Conficconi, è stato componente della storica Orchestra di Raoul Casadei ed è sua la voce di “Romagna mia”. Sebbene non ne sia il primo cantante, è la sua interpretazione quella divenuta celebre.

Tanto Eurovision, in gara e fuori

La parola “Eurovision” è già circolata nella conferenza stampa di presentazione, ed anche questo è un record. In gara però saranno pochi gli artisti con una partecipazione alle spalle, per la precisione soltanto due: vale a dire Ermal Meta (2018) e Francesca Michielin (2016).

In compenso, diversi ex partecipanti eurovisivi torneranno sul palco di Sanremo come ospiti a vario titolo: oltre a Diodato, anche Emma (2014), Il Volo (2015), Francesco Gabbani (2017) e Mahmood (2019) per quanto concerne gli artisti dal rientro in gara, ma avremo modo di rivedere sul palco anche Umberto Tozzi (1987), Fausto Leali (1989) e Gigliola Cinquetti (1964).

Inoltre, nella serata Cover di giovedì ci sarà la possibilità di vedere Marco Guerzoni – corista di Nina Zilli all’Eurovision 2012 e terzo classificato a The Voice Senior – duettare, insieme agli altri partecipanti del programma, con Giò Evan.

Mahmood è anche in gara come autore: firma il brano di Fedez e Francesca Michielin e con lo pseudonimo di Tattroli, quello di Noemi. Non ci sono, come è noto, ospiti stranieri – tranne due nomi nella serata duetti e stasera la violinista russa Olga Zacharova – per via delle difficoltà nei viaggi dovute alle restrizioni per il Covid-19.

Come ormai da qualche anno, sarà il vincitore del Festival di Sanremo a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest nella finale del 22 Maggio a Rotterdam: soltanto una eventuale rinuncia da parte dell’artista farà scattare un processo di selezione ‘secondo propri criteri’ da parte della Rai.

Successe nel 2016, quando per il NO degli Stadio toccò a Francesca Michielin, seconda classificata, salire sul treno per Stoccolma.