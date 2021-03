Sanremo 2021, seconda serata: apre Orietta Berti, chiude Random. Si lavora per ‘salvare’ Irama

La conferenza stampa della seconda serata è terminata da poco, nel ricordo di Cesare Romana (decano della sala stampa). Erano presenti il sindaco di Sanremo, Elena Capparelli, direttore di RaiPlay (in videoconferenza), Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1, Amadeus, Elodie e Fiorello (che è arrivato tardi cantando “se stasera sono qui” ed è andato via dopo pochi minuti)

Così il direttore di Rai 1 Stefano Coletta: “Primo bilancio per me positivo. C’è una piccola flessione rispetto all’anno scorso ma la differenza non è comparabile perché la messa in onda è avvenuta in periodi diversi e condizioni diverse, le prime serate non sono confrontabili e la platea era prevedibilmente inferiore. Ieri sera c’era la partita su Sky che ha portato via del pubblico. Felice del target raggiunto e delle interazioni sui social. Devo fare i complimenti ad Amadeus, Fiorello e Matilda De Angelis perché in un festival senza pubblico hanno dato intensità, e non essendoci il terzo elemento la difficoltà era enorme ma Fiorello e Amadeus l’hanno superata abbondantemente”

Poi Elena Capparelli: “Ieri sera in via Teulada ci siamo molto emozionati, i risultati sia sui social che su RaiPlay sono positivi, +45% rispetto al 2020, e +62% sull’on demand. È stato l’evento più visto in streaming tolti gli eventi sportivi. +123% sulla fascia 14-24. È il Sanremo più social di sempre”. Nessun riferimento al down della piattaforma a metà serata

Elodie aggiunge: “Sono veramente onorata e volevo ringraziare Amadeus per questo invito speciale, non avrei mai immaginato di condividere il palco con due giganti della tv. Il palco di Sanremo è sempre stato un sogno da cantante, e mai avrei pensato di vivere questa esperienza. Farò qualcosa oltre il mio normale, imprevedibile”

Così invece le parole del direttore artistico e conduttore Amadeus:

“Sono quasi commosso di tutto questo. Era una prima puntata che aspettavamo da mesi tra mille difficoltà. Sentire questi dati mi riempie di gioia, è stato un Sanremo diverso nell’organizzazione, siamo partiti da tanto e il covid ci ha portato via tutto. Il dato d’ascolto conta ma non più di tanto quando era una questione tra il fare e non fare Sanremo. Io non avevo la mission di svecchiare ad ogni costo Sanremo ma è una strada che stiamo affrontando. Io e Fiorello stiamo lavorando già da stamattina, ognuno nelle proprie stanze, e devo ringraziare tutti. Elodie è straordinaria, l’anno scorso è stata la prima che ho ascoltato e quest’anno è la prima a cui ho pensato.”

Ordine di esibizione Nuove proposte

Anche stasera aprirà ovviamente la gara delle Nuove proposte. Questo l’ordine di uscita:

Ordine di esibizione Campioni

Poi toccherà ai Campioni. Il meccanismo di voto per entrambe le categorie è lo stesso di ieri sera:

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

– Quando ti sei innamorato La Rappresentante di Lista – Amare

– Amare Lo Stato Sociale – Combat Pop

– Combat Pop Bugo – E invece sì

– E invece sì Gaia – Cuore amaro

– Cuore amaro Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

– Mai dire mai (La locura) Malika Ayane – Ti piaci così

– Ti piaci così Fulminacci – Santa Marinella

– Santa Marinella Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

– Bianca luce nera Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

– Un milione di cose da dirti Gio Evan – Amica

– Amica Irama – La genesi del tuo colore

– La genesi del tuo colore Random – Torno a te

Caso Irama

La notizia è che il collaboratore di Irama è risultato positivo al tampone molecolare: “Stiamo aspettando una comunicazione ufficiale della ASL di Imperia, ma da regolamento Irama dovrà ritirarsi.“, dice Fasulo. Ma Amadeus ha lanciato una scialuppa al cantante monzese, che ora dovrà però essere sottoposta al vaglio dei cantanti in gara:

Chiederò a tutti i cantanti di mantenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, perché ho pensato che potrebbe succedere una situazione simile a chiunque, magari in finale, e quindi chiunque potrebbe veder sfumare i sogni di gloria, e poi non sarebbe giusto per chi ha lavorato. Faccio questo cambio di regolamento in corsa, nel pomeriggio chiederò a tutti e 25 i cantanti in gara. Non voglio che gli artisti vivano questa settimana con una spada di Damocle. Se però Irama vorrà ritirarsi sarà libero di farlo, è una decisione che spetta a lui e che nel caso accetterò a malincuore

E rispondendo alle critiche relative alla mancanza di un piano B fa mea culpa: “Per quanto riguarda Irama potevamo pensarci prima, ma abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno, pensavo io che non sarebbe successo. Ora che è successo mi sono reso conto che non era giusto e che gli artisti hanno un entourage quindi ho cambiato in corsa”