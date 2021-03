Eurovision 2021: Romania, Roxen canterà “Amnesia”

Annunciato oggi “Amnesia”, il singolo che ROXEN canterà all’Eurovision 2021 in rappresentanza della Romania.

Il singolo, una power ballad, come raccontato dalla stessa artista ha un significato particolare e molto personale. Con questo brano l’artista di Cluj-Napoca vuole dare voce alle persone che non hanno voce o che spesso restano inascoltate:

L’anno scorso è stato come essere sulle montagne russe, è stato pieno di momenti davvero buoni e anche di alcuni momenti bassi. Alla fine, quello che mi ha fatta andare avanti più di ogni altra cosa è stato sapere che avevo dei progetti davvero fantastici. “Amnesia” riesce in qualche modo a dare voce a tutti i sentimenti repressi e alle persone le cui voci non sono state ascoltate, in un modo che per me è incredibilmente puro. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati al mio fianco per tutto questo tempo e mi hanno offerto tutto il supporto di cui avevo bisogno. ROXEN è composta da pezzi di ognuno di voi.