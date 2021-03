Sanremo 2021, serata delle cover: omaggio a Lucio Dalla e tanti ospiti

Conclusa la quarta conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021. Presenti Amadeus, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, l’assessore al turismo del comune di Sanremo Giuseppe Faraldi e la direttrice di Rai Play Elena Capparelli (in collegamento da Roma). Assente Fiorello.

Esordisce Faraldi che ricorda per prima cosa Lucio Dalla, di cui oggi si sarebbe festeggiato il 78 compleanno, e la co-autrice del brano Paola Pallottino. L’assessore ha poi ringraziato al direttore artistico per aver voluto le “Nuove Proposte” in prima serata, volano importante per ampliare il pubblico del Festival.

Elena Capparelli ha poi analizzato i dati digital e social della seconda serata:

Mi sembra di poter dire che questo è il Festival più digitale. La scorsa serata ha fatto segnare il miglior risultato dell’anno per RaiPlay. Achille Lauro e Annalisa sono i video più visti. Più 120% rispetto alla seconda giornata dello scorso anno, 5.4 milioni di interazioni, i più commentati sono stati Elodie e Bugo. Più 300% di interazioni Instagram. Più 90% su fascia di età 14 e 25 anni. Sui social il sentiment è positivo e c’è apprezzamento per portare spensieratezza ed allegria in questo anno speciale.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, analizza i dati auditel della seconda serata del Festival:

Sono molto contento della serata di ieri sera. L’ho gradita di più di quella di debutto. Voglio dire “chapeau” ad Amadeus e Fiorello. È stata una serata molto variegata e molto appropriata per i tempi che viviamo. Mi aspettate tutti al varco per lo share, voglio premettere che questa edizione del Festival è incomparabile, e non è una tecnica comunicativa di difesa, ma è il risultato finale di un lavoro che ha visto tutta l’azienda occuparsi dell’eroica possibilità di far nascere in un deserto un fiore. È motivo di orgoglio aver ribattuto con forza questo appuntamento importante del servizio pubblico di intrattenimento e ci rende molto orgogliosi alla fine di questa serata. C’è stato un complessivo oltre il 42%, voglio ricordare con la premessa che ho fatto, che tradizionalmente a parte l’eccezione dello scorso anno nella seconda serata c’è un declivio. Inoltre il calcio è coinciso con la settimana sanremese, dico che ieri sera il declino di 4 punti e mezzo coincide perfettamente con le 6 partite andate in onda su Sky (4.52% di share). Alla chiamata della prima sera si è spostata solo la parte del calcio che dal 2014 non impattava più sul Festival di Sanremo.

Segue poi una riflessione sull’Ariston vuoto, con citazione a Sigmund Freud, e i complimenti ad Elodie, co-conduttrice della scorsa serata.

È uno specchio congruo con quello che stiamo vivendo. Freud ha scritto il “Saggio del Perturbante”. É un sentimento che capita quando hai un rapporto con qualcosa di estremamente familiare ma che vedi in maniera diversa e che ti crea spaesamento. L’idea di portare avanti la narrazione senza la terza parete umana del pubblico, soprattutto per le fasce più anziane, è un elemento di specchio alle proprie ferite. Questo fiore nato nel deserto è arrivato nelle case della gente con talenti che saranno il futuro della musica. Faccio un plauso ad Elodie, un talento quasi non conosciuto della tv, con il suo canto e la sua storia vera ieri ci ha ammaliato tutti. Una vera padrona di casa.

Prende quindi la parola Amadeus che commenta i dati di ascolto nel contesto di questa edizione anomala del Festival:

Intanto volevo ringraziare veramente la Rai. Sono molto molto felice e molto orgoglioso di questo Festival. Quello che stiamo facendo noi tutti, tutti coloro che si trovano a Sanremo, è unico e straordinario ma mi auguro non capiti più. Quando dicevo che non si può fare senza pubblico era perché questo è un evento. Il più grande evento italiano, per non dire europeo, che ci sia. I dati mi sorprendono in positivo, siamo un mese dopo, le partite tolgono tranquillamente 3 punti di share. A questo sommiamo il momento storico in cui ci sono persone che non sanno se la sera riescono a mettere un piatto in tavola. Ci si chiede “dove mangiamo?” o “dove stiamo?”, è una situazione anomala, non lo dobbiamo dimenticare. Tutto ciò toglie forza all’evento. L’anno scorso c’era il massimo dell’evento. Quando sei arrabbiato e hai un problema non vai ad una festa, quindi vedere 10 milioni di persone che si sintonizzano che ci ringraziano per regalare della serenità è commovente in questo momento. Questo è il Sanremo televisivo, in questo momento, più forte che ci possa essere.

Amadeus ha aggiunto anche che in caso di vittoria di Irama, verrà riproposto il video delle prove e ci sarà un collegamento con l’artista. “É un Sanremo anomalo anche per questo, il primo vincitore in D.A.D.” ha aggiunto Claudio Fasulo.

Allo stesso Fasulo il compito di annunciare gli ospiti di stasera mentre per quanto riguarda l’ordine di uscita degli artisti in gara ancora niente di definitivo.

Esibizioni Big – Serata Cover

In attesa della scaletta rivediamo comunque i brani che i 26 artisti in gara eseguiranno in omaggio alla canzone d’autore italiana.

Aiello – Gianna (Rino Gaetano) con Vegas Jones Annalisa – La musica è finita (Ornella Vanoni) Arisa – Quando (Pino Daniele) con Michele Bravi Bugo – Un’avventura (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari Colapesce & Dimartino – Povera patria (Franco Battiato) Coma_Cose – Il mio canto libero (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass Ermal Meta – Caruso (Lucio Dalla) con la Napoli Mandolin Orchestra Extraliscio & Davide Toffolo – Rosamunda (Gabriella Ferri) con Peter Pichler Fasma – La fine (Nesli) con Nesli Francesco Renga – Una ragione di più (Ornella Vanoni) con Casadilego Fulminacci – Penso positivo (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci Gaia – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Lous and The Yakuza Ghemon – Medley di Le ragazze, Donne, Acqua e sapone e La canzone del sole con i Neri per Caso Gio Evan – Gli anni (883) con i cantanti di The Voice Senior Irama – Cyrano (Francesco Guccini) La Rappresentante di Lista – Splendido splendente (Rettore) con Donatella Rettore Lo Stato Sociale – Non è per sempre (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo Madame – Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano) Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli) Maneskin – Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli Max Gazzé – Del mondo (CSI di Giovanni Lindo Ferretti) con M.M.B e Daniele Silvestri Francesca Michielin e Fedez – Medley di Del verde (Calcutta) e Le cose che abbiamo in comune (Daniele Silvestri) Noemi – Prima di andare via (Neffa) con Neffa Orietta Berti – Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con Le Deva Random – Ragazzo fortunato (Jovanotti) con The Kolors Willie Peyote – Giudizi universali (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

Ospiti

In apertura Negramaro con “4/3/1943” in omaggio a Lucio Dalla. Con Ibrahimovic ci saranno l’amico Sinisa Mijahlovic e Donato Grande, campione di power-chair football. Ci saranno anche le attrici Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari oltre alla modella Vittoria Ceretti. Co-conduttrice della serata, era assente alla conferenza perché in viaggio da Parigi. Presenti anche Monica Guerritore ed Emma che accompagneranno Achille Lauro nel suo terzo “quadro” musicale sulle note di “Penelope”.

Confermato Dardust – già in gara come autore dei brani de La Rappresentante Di Lista, Noemi, Madame e Irama – come ospite della serata finale.

Caso Måneskin

Claudio Fasulo ha spento la polemica sul caso di plagio della canzone “Zitti e buoni” dei Måneskin. Nessun procedimento, la band rimane regolarmente in gara.

Abbiamo già visto con i consulenti musicali della Rai e in modo informale devo portarvi alcune valutazioni. Portano alla conclusione che non si tratta di plagio. Evito i tecnicismi musicali, la questione è la seguente: vi sono analogie tipiche del genere rock. Il punto sta nel ripetimento di “fuori di testa” ma melodia e riff sono diversi. Questo riff è la caratterstica dei Maneskin ma non del brano dei Anthony Laszlo. Non c’è plagio melodico, armonico e strutturale. La conclusione è che la questione viene archiviata perché il fatto non sussiste.

Marco Ruzzo, il covid-manager del Festival di Sanremo, ha comunicato un caso di positività di un giornalista della TGR. Messo subito in isolamento, non si tratta comunque di una persona che aveva accesso alla sala stampa.