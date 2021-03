Festival di Sanremo 2021: ecco cosa vedremo nella terza serata

Arriva solo nel tardo pomeriggio la scaletta della serata Cover del Festival di Sanremo. I 26 artisti in gara eseguiranno un omaggio alla canzone d’autore italiana, con la propria versione di altrettanti brani, con o senza l’accompagnamento di ospiti. Voterà l’orchestra ed al termine la classifica sarà sommata a quella uscita dalle prime due serate e dunque farà media per la vittoria finale della manifestazione. Insieme ad Amadeus, a condurre la serata sarà la modella Vittoria Ceretti.

Irama ovviamente si trova ancora in quarantena dopo la positività di due membri dello staff ed esattamente come per il brano inedito, sarà in concorso con la prova della cover realizzata lunedì, prima dell’avvio del Festival. Questa sera omaggio a Lucio Dalla a cura dei Negramaro.

C’è curiosità per vedere fra i duettanti, Peter Pichler, il musicista bavarese fra i pochi al mondo in grado di suonare il Trautonium, l’antenato del moderno sintetizzatore: accompagnerà sul palco gli Extraliscio. L’altra duettante straniera è la cantante belga di origine congolese Lous and The Yakuza, che si esibirà con Gaia.

Esibizioni Big – Serata Cover

In ordine di uscita:

Noemi – Prima di andare via (Neffa) con Neffa Fulminacci – Penso positivo (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci Francesco Renga – Una ragione di più (Ornella Vanoni) con Casadilego Extraliscio & Davide Toffolo – Rosamunda (versione italiana di Gabriella Ferri) con Peter Pichler Fasma – La fine (Nesli) con Nesli Bugo – Un’avventura (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari Francesca Michielin e Fedez – Medley “E allora felicità” con le canzoni: Del verde (Calcutta), Le cose in comune (Daniele Silvestri), Felicità (Al Bano e Romina), Fiumi di parole (Jalisse) Irama – Cyrano (Francesco Guccini) Maneskin – Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli Random – Ragazzo fortunato (Jovanotti) con The Kolors Willie Peyote – Giudizi universali (Samuele Bersani) con Samuele Bersani Orietta Berti – Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con Le Deva Gio Evan – Gli anni (883) con i cantanti di The Voice Senio Ghemon – Medley “L’essere infinito “L.E.I” con Neri per caso e le canzoni Le ragazze (Neri per Caso), Donne (Zucchero), Acqua e sapone (Stadio), La canzone del sole (Lucio Battisti) La Rappresentante di Lista – Splendido splendente (Rettore) con Donatella Rettore Arisa – Quando (Pino Daniele) con Michele Bravi Madame – Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano) Annalisa – La musica è finita (Ornella Vanoni) con Federico Poggipollini Lo Stato Sociale – Non è per sempre (Afterhours) con Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo Gaia – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Lous and The Yakuza Colapesce & Dimartino – Povera patria (Franco Battiato) Coma_Cose – Il mio canto libero (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass Max Gazzé – Del mondo (CSI di Giovanni Lindo Ferretti) con Magical Mistery Band e Daniele Silvestri Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli) Ermal Meta – Caruso (Lucio Dalla) con la Napoli Mandolin Orchestra Aiello – Gianna (Rino Gaetano) con Vegas Jones

