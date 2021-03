Eurovision 2021: Montaigne in Technicolour per l’Australia

L’Eurovision 2021, per l’Australia, sarà il sesto della storia se non consideriamo l’edizione saltata del 2020. E proprio l’artista che avrebbe dovuto gareggiare nello scorso anno, Montaigne, si ripresenta per andare in scena all’Ahoy Arena di Rotterdam a maggio. La sua canzone è “Technicolour“.

Profondamente diversa da quella “Don’t break me” che avrebbe dovuto rappresentare il Paese un anno fa. Al termine di una selezione particolarmente dura da affrontare, come ha confessato più volte lei stessa, la scelta è ricaduta su questo pezzo scritto e composto da lei stessa insieme a Dave Hammer. Il rilascio è avvenuto prima della comparsa del video ufficiale.

Queste le parole di Montaigne:

Sono molto entusiasta di presentare “Technicolour” al mondo! Penso che ci sia tutto – ti fa venir voglia di piangere, di ballare, di assumere un maligno potere aziendale – e penso che abbia sia la capacità di pensare oltre che l’essere buona per l’Eurovision.

La sua prima performance dal vivo avverrà al Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, che avrà una piattaforma internazionale grazie allo streaming di SBS On Demand.

Tra le canzoni in corsa per essere interpretate da Montaigne, ce n’è stata una scritta da Diane Warren. L’artista ha ammesso che si trattava sì di un pezzo particolarmente bello, ma lontano dal suo modo di parlare o di scrivere canzoni.

Montaigne ha all’attivo due album, “Glorious Heights” e “Complex“, rispettivamente del 2016 e del 2019, arrivati rispettivamente al 4° e al 19° posto delle charts australiane. Classe 1995, sempre nel 2016, come featured artist al fianco degli Hilltop Hoods e con Tom Thum, ha ottenuto un grandissimo successo con “1955“.

L’Australia, visto il mancato svolgimento dell’edizione 2020, ha come ultimo risultato all’Eurovision il 9° posto di Kate Miller-Heidke con “Zero Gravity” nella finale del 2019. Il miglior risultato è invece il 2° posto di Dami Im, che con “Sound of Silence” fu prima per le giurie e quarta al televoto, cedendo per soli 23 punti a “1944” di Jamala.