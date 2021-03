Sanremo 2021: risultati terza serata. Ermal Meta vince le cover ed è al comando assoluto

Si è appena conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata in modo particolare alle cover delle canzoni d’autore che hanno fatto grande l’Italia a livello musicale.

La classifica di questa sera è stata determinata dalla votazione dell’orchestra, ed è la seguente:

Ermal Meta – Caruso Orietta Berti e Le Deva – Io che amo solo te Extraliscio feat. Davide Toffolo con Peter Pichler – Medley Rosamunda Willie Peyote e Samuele Bersani – Giudizi universali Arisa e Michele Bravi – Quando Maneskin e Manuel Agnelli – Amandoti Annalisa e Federico Poggipollini – La musica è finita Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band con Daniele Silvestri e Magical Mystery Band – Del mondo La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore – Splendido splendente Ghemon e i Neri per Caso – L’esssere infinito (L.E.I.) Lo Stato Sociale con Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo – Non è per sempre Gaia con Lous and the Yakuza – Mi sono innamorato di te Irama – Cyrano Colapesce Dimartino – Povera patria Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci – Penso positivo Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più Noemi con Neffa – Prima di andare via Madame – Prisencolinensinainciusol Francesco Renga con Casadilego – Una ragione di più Fasma con Nesli – La fine Francesca Michielin e Fedez – E allora felicità Aiello con Vegas Jones – Gianna Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari – Un’avventura Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior – Gli anni Random con The Kolors – Ragazzo fortunato Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass – Il mio canto libero

Top 10 Sanremo 2021

Questa invece la classifica dei primi dieci assoluti data da quanto emerso dalle prime tre serate complessive:

Ermal Meta Annalisa Willie Peyote Arisa Irama Lo Stato Sociale Malika Ayane Extraliscio feat. Davide Toffolo Orietta Berti Maneskin

Accanto ad Amadeus e a Fiorello ha svolto il ruolo di co-conduttrice la modella Vittoria Ceretti.

Sono intervenuti come ospiti i Negramaro, che hanno interpretato “4 marzo 1943” in tributo a Lucio Dalla e “Meraviglioso” di Domenico Modugno nella loro versione del 2008, per poi intervenire con un medley di “Contatto“, “La cura del tempo“, tratti dall’omonimo ottavo album in studio della loro discografia.

Sono poi saliti sul palco le attrici Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari (quest’ultima con un monologo sulla sclerosi multipla), il calciatore Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic e il giocatore di Powerchair Football Donato Grande.

Achille Lauro ha proposto il terzo dei suoi quadri, accompagnato dalla voce di Emma Marrone e dal recitato di Monica Guerritore per interpretare “Penelope“.