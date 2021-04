Eurovision 2021, l’Australia rischia di non poter viaggiare verso Rotterdam

Tra poco più di un mese inizierà l‘Eurovision, e tra poche settimane tutte le delegazioni saranno a Rotterdam. Tuttavia, con la pandemia e le restrizioni ancora in corso, ci sono alcuni problemi, enunciati dal produttore esecutivo Sietse Bakker. Questi riguardano in particolar modo l’Australia.

La nazione oceanica infatti ha imposto già ad inizio pandemia imponenti restrizioni, che permangono tutt’ora: in particolare dal 2 Marzo il Governo ha imposto una chiusura generale dei confini del Paese, prolungandola fino al 17 Giugno 2021, senza escludere eventuali allentamenti nella circostanza in cui la situazione dovesse migliorare. Va tuttavia ricordato che nonostante queste strette sugli espatri, 105 mila persone sono state convalidate per l’espatrio per lasciare l’Australia.

Sietse Bakker ha dunque affermato che se per te delegazioni europee ed Israele – la cui campagna di vaccinazione va velocissima – è più facile proseguire, sia per vicinanza che per restrizioni, lo stesso non si può dire dell’Australia.

Al momento ai cittadini che non fanno parte dell’Unione Europea non è concesso arrivare nei Paesi Bassi, a meno che questi non siano professionisti impegnati nei settori culturali (tra cui ovviamente rientrano le delegazioni dei Paesi che parteciperanno all’Eurovision 2021) per via di una speciale concessione del Ministero dell’Educazione, Scienza e Cultura Olandese fatta appositamente per l’Eurovision Song Contest.

Sietse Bakker dunque ha spiegato dalle quotidiano olandese AD :

Tutti noi speriamo di avere tutte le delegazioni a Rotterdam, Australia inclusa. Ma se ciò non dovesse avvenire, almeno c’è il live on-tape, che è stato una manna dal cielo! Molti paesi hanno investito un’incredibile quantità di energia in questo, ci sono dei veri gioielli. In questo modo saremo comunque in grado di inviare comunque tre grandi spettacoli in Europa.

La partecipazione australiana non è comunque in discussione. Anche SBS, come tutte le tv, ha infatti ha registrato il suo live on-tape prima del 26 Marzo, che quindi andrà in onda al posto dell’esibizione sul palco, nell’occasione in cui il cantante in questione – in questo caso Montaigne – non possa esibirsi dal vivo a causa della quarantena o delle restrizioni.

I protocolli da seguire

A proposito di Covid e prescrizioni, sono stati rivelati alcuni dettagli sui protocolli da rispettare una volta giunti nei Paesi Bassi. Una volta arrivati a Rotterdam, tutti i componenti delle delegazioni dovranno risultare negativi e sarà raccomandato a tutti di stare quanto più possibile all’interno dell’hotel in cui alloggeranno (esattamente come è successo per Sanremo).

I partecipanti saranno regolarmente tamponati a Rotterdam e coloro che risulteranno positivi saranno sottoposti quarantena per 15 giorni, che si tratti di un ballerino, un discografico o un cantante. “Le linee guida stanno funzionando“, afferma Bakker. “Quindi, se un artista ha cantato con i coristi entro un metro e mezzo e forse altri ne sono stati contagiati, l’intera delegazione deve essere messa in quarantena. Ciò significa che il cantante non potrà esibirsi e sarà mandata in onda l’esibizione di backup, che il cantante guarderà dalla propria camera d’albergo ” aggiunge ironicamente.

“Ovviamente è molto spiacevole per un artista essere bloccato in una stanza d’albergo“, continua Bakker, “Ecco perché penso che gli artisti cambieranno idea tre volte prima di ignorare le misure “.

Sempre a proposito dell’Australia, la delegazione una volta concluso l’evento sarà sottoposta a quarantena per due settimane prima di ritornare in Australia, e sarà tutto a spese della SBS e della casa discografica, in aggiunta a quelli che sono stati i costi associati all’Eurovision 2021.

La stessa Montaigne, riconfermata dopo aver vinto Australia Decides a inizio 2020 e dopo la cancellazione dell’evento lo scorso anno, si era pronunciata sulla situazione, dichiarandosi ottimista circa la sua presenza a Rotterdam, aggiungendo che oltre ad essere regolarmente testata sarà vaccinata prima dell’Eurovision 2021 e che si sottoporrà a quarantena come da protocollo.

Montaigne canterà nella prima semifinale il 18 Maggio 2021, in cui voterà anche l’Italia, e se supererà lo scoglio la rivedremo in finale il 22 Maggio, tra i 26 candidati alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021.