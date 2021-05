Eurovision 2021, alle 20.35 su Rai 1 la finale con i Måneskin e Senhit

Ci siamo! Stasera dopo due anni passerà di mano il trofeo dell‘Eurovision Song Contest. Duncan Laurence, che lo ha mantenuto dal 2019, vista la cancellazione della scorsa edizione, è pronto al passaggio di testimone. Chi vincerà lo scopriremo stasera in diretta dalla Ahoy Arena (ore 21) per la finalissima. Di sicuro, non potrà consegnarlo fisicamente il cantautore olandese, che contagiato dal Covid-19, è costretto in isolamento e parteciperà con una esibizione registrata.

C’è grande attesa per i Måneskin, che con la loro “Zitti e buoni” stanno conquistando anche il pubblico in sala (3500 spettatori anche stasera) e quello da casa: scenderanno in pista anche loro, insieme agli altri quattro rappresentanti dei Big ed al paese ospitante, i Paesi Bassi a completare il lotto dei 26 partecipanti composto dai 20 artisti passati dalle qualificazioni.

Ma sarà anche una finale con due italiani: Senhit, la rappresentante di San Marino, che staserà insieme a Flo Rida chiuderà la serata, è infatti nata a Bologna da famiglia eritrea: è la prima volta di due italiani in finale da quando esistono le semifinali, mentre tornano due artisti di lingua italiana dal 2014, quando furono addirittura tre (Emma, Valentina Monetta e Sebalter).

LEGGI QUI L’ESITO DELLA PRIMA SEMIFINALE

LEGGI QUI L’ESITO DELLA SECONDA SEMIFINALE

Stasera l’opening act vedrà protagonista come di consueto la flag parade affidata al sedicenne dj olandese Pieter Gabriel, mentre l’interval act sarà molto ricco. Si parte con “Music Binds Us” a cura di Afrojack, uno dei dj più famosi al mondo, insieme con Glennis Grace, già rappresentante olandese nel 2005. A seguire lo spettacolare “Rock the Roof” numero registrato sui tetti di tre location di grande significato e che vedrà protagonisti sei vincitori eurovisivi (Lenny Kuhr, Teach In, Lordi, Sandra Kim, Helena Paparizou eMåns Zelmerlöw)

Inoltre è previsto un countdown-umano per la fine del televoto, che anche stasera determinerà il risultato finale insieme alle giurie di tutti e 39 i paesi di questa edizione, quindi anche l’Italia.

Ad annunciare i voti delle giurie saranno la conduttrice radiofonica Carolina Di Domenico per l’Italia e la giornalista Monica Fabbri per San Marino.

LEGGI L’ELENCO COMPLETO DEGLI SPOKESPERSON

Dove vedere la finalissima

Dirette in italiano: Rai 1 (canale 1 DTT, canale 501 HD, 101 Tivusat) eore 20.35, commento Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, San Marino RTV (canale 73 DTT in Emilia Romagna e Marche, canale 93 Tivùsat, canale 520 Sky, ore 21), commento Lia Fiorio e Gigi Restivo. Diretta anche su Raiplay. Su Radio 2 commento dalle 21 di Ema Stokholma e Saverio Raimondo.

Per chi vive nella provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e a Trento, l’ente pubblico RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale) rende disponibile sul canale 99 del Digitale Terrestre RSI La 1, con cui è possibile seguire la finale dell’Eurovision 2021 (dalle ore 21, commento Clarissa Tami e Sebalter)

Diretta in lingua originale: sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision a questo link.

EurofestivalNews vi accompagnerà anche stasera con il liveblogging e la diretta social

L’ordine di uscita