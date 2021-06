Eurovision 2022: cambiamenti in vista per Germania, Spagna e Regno Unito

Conclusosi l’Eurovision Song Contest 2021, tutti quanti avranno certamente notato una cosa: la grande spaccatura tra le Big 5.

Difatti, se Italia e Francia sono giunte rispettivamente alla terza vittoria ed ad un podio che mancava da esattamente trent’anni, nel fondo della classifica troviamo le altre tre maggiori contribuenti alla manifestazione, Spagna al 24° posto, Germania al 25° e all’ultimo posto il Regno Unito. Tutte e tre le nazioni hanno ottenuto zero punti al televoto, con il Regno Unito che non ha ricevuto neanche un punto da un totale di 76 set diversi, un record che difficilmente qualcuno supererà.

Dopo l’ennesimo scarso risultato dunque, le tre emittenti televisive (ARD, RTVE e BBC) hanno annunciato di recente un cambio di rotta, nel disperato tentativo di ritornare ai piani alti della classifica.

Germania

La Germania si culla tra una bottom 3 e l’altra con qualche spiraglio di luce nel 2018, anno in cui Michael Schulte portò a casa un validissimo quarto posto, a due punti dal podio. Jendrik, il rappresentante tedesco, ha chiaramente affermato di avere canzoni migliori ma che solo con la sua “I don’t feel hate” avrebbe fatto breccia nei cuori delle giurie tedesche affinché lo selezionassero per rappresentare il suo Paese.

Il sistema di selezione tedesco è identico a quello svizzero ed è stato sviluppato dallo stesso team di consulenza gestionale. Si tratta di un lungo processo con due giurie reclutate dall’emittente: una composta da professionisti della musica e una composta da spettatori dell’Eurovisione che si ritiene abbiano un potere predittivo basato sui loro gusti passati. Ha funzionato molto bene per la Svizzera – quarto posto nel 2019, terzo posto nel 2021 – mentre ha avuto meno successo per la Germania.

La stessa capo-delegazione Alexandra Wolfslast in un’intervista a ESC-Kompakt, ha affermato

Penso che sia facile capire perché ora stiamo rivedendo alacremente l’attuale processo di selezione, considerando cosa possiamo fare in modo diverso in futuro, affinché possiamo rinascere al concorso.

Si prevedono dunque dei cambiamenti in atto in Germania, forse ritorneranno alla selezione nazionale del 2010, quella che portò una giovanissima Lena non solo al secondo trionfo teutonico, ma anche alla consacrazione artistica o a quella selezione completa che premiò proprio Schulte?

Spagna

La Spagna, a differenza della Germania, non vede una top 20 dal lontano 2014 con Ruth Lorenzo e la sua “Dancing in the Rain”, ed ha collezionato tanti, troppi risultati deludenti, tra cui due zero punti, nel 2017 in giuria e quest’anno al televoto.

Pochi giorni dopo aver annunciato il nuovo organigramma di RTVE,José Manuel Pérez Tornero (presidente dell’emittente in carica dal 26 Marzo 2021) ha parlato del ruolo della Spagna nell’Eurovision Song Contest dopo sei anni consecutivi di scarsi risultati:

“Prenderemo molto sul serio l’Eurovision. Siamo l’unica televisione pubblica spagnola che appartiene all’UER, siamo interessati all’evento e al contatto con i giovani nel loro contesto europeo.”

Per l’occasione, Pérez Tornero si è anche candidato per il Comitato Esecutivo della EBU, etichettando come necessaria la maggiore presenza internazionale dell’emittente RTVE.

Riportare la Spagna in auge sarebbe per l’emittente anche essere un modo per ritornare ai grandi ascolti che la rassegna fa ogni anno in terra ispanica, dopo che quest’anno è stata l’unica nazione in confronto al 2019 in cui gli ascolti sono calati, (qui il nostro approfondimento), così come erano andati già male per la microscopica selezione nazionale, atta a scegliere una tra le due canzoni proposte da Blas Cantò.

Va detto tuttavia che la Spagna nella controparte per bambini raggiunge risultati ben diversi. Dal suo ritorno nel 2019, Melani e Solea con le loro “Marte” e “Palante” hanno ottenuto due ragguardevoli terzi posti all’evento per bambini. Che sia arrivato il momento di impegnarsi anche nella gara per adulti? Di sicuro, si prevede un giro di vite sulle responsabilità di selezione.

Regno Unito

Niente top 10 dal 2009, niente podio dal 2002 e seconda volta consecutiva al ventiseiesimo ed ultimo posto, ecco a voi la tragica storia del Regno Unito all’Eurovision negli ultimi vent’anni.

Pensare che il Paese con più podi in assoluto alla rassegna (23 per l’esattezza, di cui cinque medaglie d’oro) e avente uno dei maggior mercati di musica al mondo raccolga ogni anno le briciole (e quest’anno neanche quelle) fa molto riflettere. Quest’anno poi come abbiamo spiegato, si è toccato il fondo perchè “Embers” è diventata la peggior canzone di sempre in termini di punteggio nella storia del concorso.

C’è chi ha pensato ad un possibile coinvolgimento politico, ne ha parlato anche Fraser Nelson, editore di Spectator (nato come quotidiano, oggi prestigioso settimanale, il più antico del mondo, fondato in questa veste nel 1828). Nelson ha affermato che non ha alcun senso dare colpa alla politica nel momento in cui ci sono state semplicemente cantanti e nazioni che si sono impegnate di più, e che quindi il Regno Unito è stato punito per aver portato una canzone che non è arrivata nè al pubblico nè alle giurie, tutto qui.

Anche Cheryl Baker, rappresentante per il Regno Unito nel 1978 con i Co-Co e poi 1981 insieme ai Bucks Fizz, vincitori quell’anno, ha detto la sua a BBC Breakfast:

“Abbiamo bisogno di una grande produzione. Questo è quello che vogliono in Europa. Grande produzione, grandi canzoni, grandi voci, questo è quello che dobbiamo fare.”

La stessa BBC in un recente articolo ha fatto una domanda che tutti si farebbero, chi potrebbe rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022?

Diversi nomi sono stati fatti, proposti da utenti di Twitter o proposti di propria spontanea volontà, ne citiamo alcuni:

BILL BAILEY, comico inglese, ha detto di essere pronto a prendere parte alla rassegna a gamba tesa. L’attore e cantante britannico aveva già provato a rappresentare il suo Paese nel 2008, poi allontanato da una “cerchia” non ben definita.

FROCK DESTROYERS, gruppo di drag queen concorrenti alla scorsa edizione di RuPaul’s Drag Race UK. Loro sono state proposte a gran voce dal popolo di Twitter anche dopo il successo di un loro singolo intitolato UK Hun, in cui citano anche la rassegna europea. Il loro singolo ha raggiunto la posizione 27 lo scorso dicembre, hanno pubblicato il loro album di debutto lo stesso mese, ed il suo principale compositore è abbastanza fiducioso che l’Eurovision è qualcosa a cui pensare seriamente. A tal proposito è anche partita una petizione online che ha raggiunto le 11 mila firme in poco tempo.

Una possibile rock band? Quando I Måneskin vinsero domenica, Damiano David proclamò a gran voce: “Il rock and roll non muore mai!” E l’anno prossimo, come risultato del loro successo, probabilmente vedremo più band all’Eurovision.

Il produttore rock britannico Romesh Dodangoda, che ha lavorato con gruppi come Motorhead, Bring Me The Horizon e Funeral For a Friend, ha già offerto la sua disponibilità twittando: “Voglio una rock band all’Eurovision l’anno prossimo, io produrrò la canzone. Quale sarà la band?”

Poi c’è chi, come il critico musicale del Telegraph Neil McCormick, vuole osare molto, ma molto in alto:

Personally, I thought the UK #Eurovision song was woeful. If we really want to find out if everyone in Europe just hates us, we need to persuade Paul McCartney to write a big power ballad for next year's Eurovision, get Adele to sing it, and see how many points that picks up. — Neil McCormick (@neil_mccormick) May 23, 2021

Il critico britannico scomoderebbe Paul McCartney e Adele, per vedere se davvero il Regno Unito è così odiato come taluni dicono.

Il grosso problema, tuttavia, dello scomodare nomi di un certo livello, è che non si può mai sapere come potrebbero andare. Negli anni il Regno Unito ha portato artisti ben conosciuti, racimolando risultati non sempre soddisfacenti, tra cui l’undicesimo posto dei Blue nel 2011 (comunque tuttora il miglior risultato degli ultimi 10 anni…) e il diciannovesimo posto di Bonnie Tyler nel 2013.

Nonostante la tristezza dei fan britannici, il Regno Unito e la BBC hanno bistrattato più volte l’Eurovision, trattandolo come uno scherzo per decenni. Molti degli ex-rappresentanti non vogliono neanche più essere associati all’Eurovision, dopo l’umiliazione ricevuta.