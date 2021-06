Eurovision, Kateryna Pavlenko dei Go_A premiata come “Donna del Terzo Millennio”

Siamo tutti rimasti ipnotizzati dall’incredibile performance che i Go_A ci hanno offerto all’Eurovision Song Contest 2021 con Shum e abbiamo tutti ancora in mente il volto stupido, quasi in lacrime, di Kateryna Pavlenko, la frontwoman del gruppo, all’annuncio del televoto della finalissima: ben 267 punti, secondi solo all’Italia chiudendo complessivamente quinti. Anche agli Italiani è piaciuta moltissimo tanto da risultare la più televotata sia in Semifinale che al Grand Final.

Il premio “Donna del Terzo Millennio”

Non è però l’unica soddisfazione di Kateryna Pavlenko: come se non bastasse infatti è stata insignita del premio di “Donna del Terzo Millenio” da Ruslan Stefanchuk, il rappresentante del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy alla Verkhovna Rada, il parlamento unicamerale dell’Ucraina.

Il Premio ucraino “Donna del Terzo Millennio” è presentato ogni anno al Teatro Accademico Nazionale dell’Opera e del Balletto dell’Ucraina Taras Shevchenko dal 2006 dall’organizzazione non governativa internazionale “Donna del terzo millennio” alle donne ucraine che hanno dato un contributo significativo a vari campi e attività in quattro categorie: “figura iconica“,” Valutazione “,” Prospettiva “e” Speranza dell’Ucraina “.

Dal 2006 più di 450 famose donne ucraine hanno ricevuto il premio, tra cui Ruslana, la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2004 con Wild Dances: una vittoria che l’ha resa simbolo moderno dell’Ucraina.

L’elogio di Ruslan Stefanchuk a Kateryna Pavlenko

Queste le parole di Ruslan Stefanchuk in un post su facebook a lode di Kateryna Pavlenko: