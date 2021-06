Eurovision 2022: Amadeus in pole per la conduzione dell’evento?

La bomba la sgancia oggi Tv Blog: Amadeus è in pole position per la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 che 31 anni dopo l’ultima volta tornerà in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin.

Su di lui la Rai sta portando avanti un lungo tira e molla per il prossimo Festival di Sanremo 2022. L’azienda di viale Mazzini vorrebbe affidargli l’incarico per il terzo anno consecutivo nella speranza che si tratti veramente in quel caso dell’edizione della rinascita (non come quest’anno con l’Ariston deserto).

Dall’altro lato c’è la ferma volontà del conduttore di fermarsi all’edizione 2021 e riparlarne tra un paio di anni, come già espresso in una recente intervista al quotidiano Il Messaggero.

Ed è qui che entra in gioco la 66° edizione dell’Eurovision Song Contest. La Rai infatti potrebbe proporre al presentatore una clamorosa doppietta, conscia dell’interesse del conduttore per la rassegna continentale: “Sanremo-ter” con il Festival nel febbraio 2022 ed Eurovision a maggio 2022.

L’indiscrezione, che è bene sottolineare dovrà trovare conferma nelle prossime settimane (l’autore dell’articolo ha sbagliato diverse “anticipazioni” in passato), farà sicuramente storcere il naso a molti fan italiani.

Inoltre al momento le priorità sono altre, in primis la scelta della sede dell’evento tra le quattro città che attualmente rispettano i requisiti fondamentali per poter ospitare l’Eurovision 2022.

Dubbi su Amadeus alla conduzione

Una possibile designazione di Amadeus preoccupa per due motivi principali. Primo: saprà il conduttore ravennate gestire con successo una produzione dove il rispetto delle tempistiche è alla base del successo della rassegna?

Le lunghissime dirette degli ultimi due Festival di Sanremo con serate che terminavano ben oltre le 2 di notte non sono certo un bel biglietto da visita.

In secondo luogo, oltre al rigoroso rispetto della scaletta bisognerà capire la disinvoltura di Amadeus nel condurre 3 serate in cui tutti i dialoghi saranno in lingua inglese. In questo caso è noto come ci siano professionisti, anche già in forza alla Rai, che padroneggiano l’inglese meglio del conduttore de “I Soliti Ignoti”.

Soprattutto fa specie vedere come l’Eurovision Song Contest rischi di diventare una pedina di scambio per convincere un presentatore ad accettare la conduzione del Festival di Sanremo quando, senza voler peccare di presunzione ma basandosi sull’inevitabile e monstre differenza di ascolti, non ci dovrebbero essere dubbi sull’ordine d’importanza tra l’odierna kermesse della Riviera dei Fiori e l’enorme macchina eurovisiva.

La questione legata alla lingua emersa precedentemente porta inevitabilmente a parlare anche degli altri conduttori al momento accostati alla guida dell’Eurovision Song Contest 2022.

C’è Alessandro Cattelan, acclamato sui social per la sua padronanza dell’inglese e l’ottima esperienza decennale a X-Factor, che, passato in Rai a marzo 2021, davano tutti per scontato presente all’Ariston il prossimo anno.

E poi Victoria Cabello, Ema Stockholma, Milly Carlucci, Federico Russo e Mika per finire con Raffaella Carrà che hanno tutti per motivi diversi (padronanza della lingua, conoscenza del format e gestione del timing) una ragione in più per essere scelti al posto dell’ultimo conduttore del Festival di Sanremo.

Si dice che la Rai voglia affidare l’Eurovision Song Contest 2022 ad Amadeus per “chiudere un cerchio” iniziato con la selezione dei Måneskin all’ultimo Festival di Sanremo e che ha portato poi alla vittoria di Rotterdam.

Avrebbe molto più senso, volendo realmente “chiudere il cerchio” con la prossima edizione dell’Eurovision, la presenza della “Raffa Nazionale” che fu una degli sponsor per il ritorno in gara dell’Italia nel 2011.

La corsa alla conduzione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest è ancora lunga. Vedremo se questa indiscrezione si trasformerà in realtà e come sempre non mancheremo di aggiornarvi sulle ultime novità in merito.