Måneskin anche al Tons of Rock di Oslo nel 2022 e ospiti in tv in Svezia e Francia

Ancora nuovi appuntamenti con l’estero per i Måneskin. La band romana, infatti, dopo il doppio appuntamento Rock im Park-Rock am Ring in Germania (3-5 giugno 2022, al Nürburgring e a Norimberga), ne fissa un altro: questa volta si tratta del Tons of Rock, che si tiene all’Ekebergsletta di Oslo.

Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio saranno protagonisti in questo evento che è molto recente nel panorama rock (è nato nel 2014), ma che ha già avuto importanti nomi nelle varie lineup, dai Black Sabbath (nel tour d’addio) ai Volbeat, dai Def Leppard a Ozzy Osbourne, dagli Europe ai Kiss.

Negli ultimi due anni la manifestazione non si è svolta, ma quest’anno si svilupperà su tre giorni in quella che dal 2019 è la sua nuova sede: fino al 2018, infatti, si svolgeva a Halden, nella zona della fortezza di Fredriksten.

I Måneskin saranno presenti, in particolare, nella seconda giornata, quella di venerdì 24 giugno 2022, nella quale ci sono anche Faith No More, Bring me to the Horizon, Steel Panther e diversi altri gruppi di spicco.

Il programma degli altri due giorni (di livello, va detto, sensazionale), per buona misura, recupera quanto annullato nel 2020 e 2021 a causa della pandemia di Covid-19.

Nel frattempo, in questi giorni il gruppo romano sta andando in giro per l’Europa: di ieri è un’esibizione a Berlino che ha toccato numeri altissimi su TikTok in termini di visualizzazioni.

Måneskin in tv in Europa

Sul fronte televisivo l’impegno più imminente è per domenica 20 giugno, quando i Måneskin saranno ospiti del canale tv svedese TV4, nel programma ”Lotta på Liseberg” (in onda alle ore 20).

“Per me era un sogno che i vincitori dell’Eurovision 2021 – i Måneskin – potessero venire a Lotta på Liseberg e ora quel sogno si avvera!”, ha affermato la conduttrice, Lotta Engberg.

E non è finita qui: sempre sul fronte tv il 25 ci sarà anche spazio per la Francia, all’interno del programma televisivo “Quotidien” su TMC, condotto da Yvan Bartes. Sarà una puntata col botto, perché è quella di chiusura della stagione.

Chiudiamo segnalando la collaborazione con NikkieTutorials, nome d’arte di Nikkie De Jager, già presentatrice dell’Eurovision Song Contest 2021, che ha twittato su questo fronte in maniera eloquente.

filming a REALLY, REALLY exciting collab video tomorrow… 👀🇮🇹 — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) June 16, 2021

E su Instagram ha inserito nelle sue storie, dando più forza al tutto, frammenti della cover di “Beggin’” (Four Seasons) e di “I wanna be your slave“.