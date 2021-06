Måneskin, nuove tappe europee in Austria, Repubblica Ceca e Polonia

Nuova tappa prevista nel viaggio in Europa dei Måneskin, ormai richiestissimi lungo tutto il continente. I vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, in rappresentanza dell’Italia, con “Zitti e buoni”, sono infatti nella lineup di tre altri eventi di considerevole importanza.

Il primo è un appuntamento in Polonia con il Polsat Super Hit Festival, che si terrà il 26 giugno all’Opera Lesna di Sopot.

Questo evento si tiene regolarmente dal 2015 sotto gestione, appunto, della Polsat, che è stato il primo canale televisivo privato nella storia della tv polacca. Limitandoci alla scena musicale della Polonia, vi hanno preso parte quasi tutti i rappresentanti eurovisivi del Paese dal 2015 in poi (non per caso, dal momento che proprio di quell’anno è la prima edizione).

Il secondo è il Rock for People Hope di Hradec Kralove, in Repubblica Ceca.

La manifestazione è, nella sostanza, uno spin off del Rock for People vero e proprio, che si terrà dal 16 al 18 giugno 2022 e che vedrà di scena gruppi quali Green Day, Fall Out Boy e Weezer. In questo caso i Måneskin sono confermati all’interno dell’evento che avrà luogo il 13 e 14 agosto di quest’anno.

E la lineup è di alto livello: ci sono The Hives, Imminence e Leoniden tra gli altri. Lo Hradec Kralove Festivalpark sarà diviso su tre palchi e con pubblico ancora limitato, ma comunque presente. L’edizione 2020, quella assoluta, è saltata causa Covid-19. Anche nel 2015 c’era stata un’edizione speciale, chiamata Europe e organizzata a Plzen.

Dal comunicato ufficiale si apprende che la prevendita dei biglietti inizierà mercoledì 23, a partire da 1490 corone ceche (attualmente 58,35 euro al cambio). Chi ha un biglietto per il Rock for People 2022 avrà una mail in arrivo due giorni prima con un codice di acquisto prioritario per poter assicurarsi un tagliando anticipato.

Il terzo, invece, è il Nova Rock Encore, che si svolge allo Stadion Wiener Neustadt, in Austria.

Si tratta di una sezione a parte del Nova Rock Festival, normalmente di scena a giugno: in questo caso l’Encore si svolge il prossimo 11 settembre, e oltre alla band romana coinvolge anche Seiler&Speer, Parov Stelar e Bullet for my Valentine fra gli altri.

I Måneskin, nel frattempo, continuano una lunga serie di appuntamenti in giro per l’Europa: ieri sono stati intervistati dalla radio 3FM, facente parte del network della NPO (Paesi Bassi), con un numerosissimo gruppo di persone ad attenderli fuori dagli studi dell’emittente radiofonica stessa. Ed è previsto anche un intervento, in serata, alla RTL.

Ricordiamo che Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono attesi anche, nel 2022, al Rock am Ring-Rock im Park in Germania e al Tons of Rock a Oslo, in Norvegia. Una scalata, la loro, che passa anche da questi appuntamenti condivisi con grandissimi nomi delle varie scene rock e generi affini.