Eurovision 2022. L’EBU conferma la trattativa per il ritorno in gara della Turchia

Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane trovano conferma direttamente dall’European Broadcasting Union (EBU): la Turchia sta trattando il ritorno in gara all’Eurovision Song Contest 2022.

L’organizzazione delle emittenti europee che organizza l’Eurovision lo comunica in un tweet e in un aggiornamento sul suo sito ufficiale riportando la dichiarazione d’intenti del direttore della rete TRT, Ibrahim Eren, di cui avevamo già scritto recentemente.

There’s still a huge interest in #Eurovision in Turkey, and we are in contact with @trt with the aim of bringing them back into the competition. 🇹🇷https://t.co/IcBWlG8i9j

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 24, 2021