“I wanna be your slave” dei Måneskin è prima nella Hot Hard Rock Songs chart di Billboard

Ancora un successo per i Måneskin: “I wanna be your slave” raggiunge il primo posto della Hot Hard Rock Songs chart di Billboard. Un risultato enorme per la band romana vincitrice dell’Eurovision 2021 perchè anche se stiamo parlando di chart ‘di settore’ bisogna sempre tenere conto che generalmente queste classifiche sono dominate da artisti angolofoni.

Si tratta del secondo ingresso su Billboard, dopo che “Zitti e buoni” vi era entrata, passando per la Global Us Chart, addirittura prima del concorso, successivamente scalando posizioni ed entrando poi nel mese di giugno anche in questa stessa Hot Hard Rock Songs chart.

“I wanna be your slave” ha raggiunto la vetta grazie a 2,3 milioni di stream negli Usa, più del 44% nella settimana conclusa il 17 di giugno, con una enorme spinta ricevuta anche dallo streaming della canzone su TiKTok

Ormai fra l’altro il brano ha ampiamente scavalcato quello con cui la band ha vinto l’Eurovision, fatto più unico che raro nella storia del concorso per qualunque paese, figurarsi per una canzone italiana. Allo stesso tempo, “I wanna be your lave” sale dalla posizione 29 alla 25 nella sua seconda settimana su Hot Rock & Alternative Songs, dove è la prima canzone della band.