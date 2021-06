Eurovision 2022: Torino si candida ufficialmente per ospitare l’evento

Il consiglio comunale di Torino ha approvato oggi all’unanimità le due mozioni presentate nei giorni scorsi che chiedevano al capoluogo piemontese di candidarsi per ospitare l’Eurovision Song Contest 2022 che sarà organizzato in Italia a seguito della vittoria dei Måneskin.

Dopo la discussione nelle Commissioni consiliari del 17 giugno oggi le due proposte hanno ricevuto in consiglio 33 voti favorevoli su 33 consiglieri presenti. Di fatto Torino è la prima città italiana ad ufficializzare la propria candidatura per ospitare la rassegna europea.

Le due mozioni portano le firme di Antonio Russi (Movimento 5 Stelle) e Francesca Parlacino (Lega Nord), segno della compattezza del fronte torinese. Nel dibattito che ha preceduto le operazioni di voto questa unione trasversale tra forze politiche solitamente in opposizione è stata sottolineata dalla consigliera Serena Imbesi (M5S).

Positivo anche il commento della rappresentante del Partito Democratico Maria Grazia Grippo che elogia l’approccio propositivo del comune augurandosi di riuscire a portare l’Eurovision Song Contest a Torino vista l’importante ricaduta economica dell’evento sulla città ospitante.

Ha preso parola anche il consigliere Damiano Carretto (Misto di Minoranza – M4O) che, guardando già alle scelte che dovrà fare la RAI, si auspica che l’iter di selezione della città ospitante si poggi solo su basi meritocratiche.

A chiudere la sessione è intervenuta la sindaca Chiara Appendino (M5S) che ha annunciato dunque la candidatura i cui dettagli verranno definiti solo dopo la pubblicazione del bando da parte della RAI, chiedendo anche il supporto della Commissione consiliare Cultura per definire il progetto che verrà presentato all’emittente.

Torino è quindi pronta per inseguire il sogno di ospitare l’Eurovision Song Contest 2022 dopo che già nel 2017, come ha ricordato la sindaca Appendino, mentre gli scommettitori davano il nostro Francesco Gabbani vincitore della rassegna, la città aveva già preso i primi contatti per valutare l’organizzazione dell’evento.

In attesa di scoprire i dettagli del dossier torinese trovate a questo link il nostro speciale dedicato alle città che possono realisticamente ospitare l’evento: Torino rientra nella stretta cerchia assieme a Milano, Roma e Bologna.