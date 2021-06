Eurovision Choir of the Year, cancellata l’edizione 2021

Brutte notizie sull’evento della grande famiglia dei concorsi eurovisivi legato alle corali nazionali: la terza edizione dell’Eurovision Choir of the Year nato appena quattro anni fa non si terrà nel 2021.

A darne la notizia è Ilda Memaj, la Project Manager di Interkultur, una fondazione creata nel 1988 con l’obiettivo di avvicinare le persone di tutti i paesi e culture del mondo, attraverso competizioni canore:

Purtroppo la terza edizione di Eurovision Choir non si svolgerà più nel 2021. Non appena saremo in grado di annunciare maggiori dettagli su una futura edizione dell’evento, troverete le informazioni sul nostro sito Web e sugli account dei social media

Interkultur ha organizzato insieme all’EBU le due precedenti edizioni dell’Eurovision Choir of the Year e per questo l’evento è considerato all’interno della famiglia dei concorsi eurovisivi. Non si conoscono ancora bene le motivazioni di questa cancellazione, ma probabilmente sono legate alle conseguenze della pandemia di COVID-19.

Tra gli Stati che hanno partecipato a questa gara biennale non c’è l’Italia:

Austria – 2017

Belgio – 2017, 2019

Danimarca – 2019 ( primo posto )

) Estonia – 2017

Germania – 2017, 2019

Ungheria – 2017

Lettonia – 2017, 2019

Norvegia – 2019

Scozia – 2019

Slovenia – 2017 ( primo posto ), 2019

), 2019 Svezia – 2019

Svizzera – 2019

Galles – 2017, 2019

Il nostro augurio è ovviamente che l‘Eurovision Choir of the Year si possa tenere nel 2022 e che magari anche l’Italia, con rinnovato entusiasmo dopo la vittoria all’Eurovision 2021, possa partecipare.