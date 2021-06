Måneskin, “Beggin'” diventa la seconda canzone più ascoltata al mondo su Spotify

Per i Måneskin continua il grandissimo successo internazionale, che sta varcando anche i confini dell’Europa per più di un verso. La conferma arriva da quanto si vede nella classifica Global 200 di Spotify, quella cioè che definisce le 200 canzoni più ascoltate al mondo sulla piattaforma di streaming musicale.

Ebbene, non solo la band romana ha ben due canzoni nelle zone altissime (primi 15 posti, spesso e volentieri primi 10) da oltre una settimana, ma, dalle rilevazioni sul 27 giugno, ce n’è una che si trova in seconda posizione.

Si tratta di “Beggin’“, che paradossalmente non è nemmeno un pezzo dei Måneskin, ma è invece la cover di una celebrata canzone dei The Four Seasons, il gruppo che ha fatto fortuna con la personalità di Frankie Valli.

I numeri sono realmente impressionanti: il 26, quando la posizione era ancora la terza, i numeri erano vicinissimi ai 6 milioni di stream. Ora sono poco più di 5,5, ma si riduce anche la distanza con la hit “good 2 u” di Olivia Rodrigo, che occupa da settimane, incessantemente, la vetta.

E “I wanna be your slave” non è da meno: viaggia costantemente sopra i 3 milioni e mezzo ed ha ora ripreso la via della top ten, con la nona posizione davanti a “Butter“, il successo più recente dei sudcoreani BTS.

“Zitti e buoni“, che ha già vissuto una doppia onda di successo, resiste benissimo: è al 36° posto, e si assesta intorno ai 2 milioni di stream da qualche giorno. Nel frattempo, “Coraline“, occasionalmente, entra ed esce dalla top 200.

Nell’ultima classifica settimanale, quella che va dal 18 al 24 giugno, “Beggin’” era al sesto posto, “I wanna be your slave” all’undicesimo e “Zitti e buoni” al venticinquesimo. Ma non è finita qui: secondo i dati forniti proprio da Spotify, al momento i Måneskin sono, sulla piattaforma, all’88° posto nella classifica degli artisti più ascoltati nel globo. E il bello è che sono in crescita costante fin dalla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021.