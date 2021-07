Måneskin, “Beggin'” nella top 5 di Billboard. Altro disco d’oro per “Zitti e buoni”

Non si arresta la scia dei successi per i Måneskin che dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”, stanno vivendo un’estate straordinaria che nella quale praticamente la loro intera discografia è entrata nelle classifiche europee.

Billboard, la prestigiosa rivista americana, sancirà sabato due ingressi in top 5 per “Beggin‘”, la loro versione del brano dei Four Season, che risale nientemeno che ai live di X Factor nel 2017: sarà numero 5 nella Global Top 200, ovvero la classifica principale che registra le vendite. gli streaming ed i downloads in oltre 200 paesi al mondo.

Quinto posto per la canzone, che sale addirittura al quarto nella Billboard Global Excl. U.S superando ampiamente il risultato che aveva ottenuto “Zitti e buoni” nella stessa classifica già prima dell’Eurovision . Il risultato è migliore perchè questa classifica esclude i dati relativi agli Stati Uniti, che evidentemente ‘marcano’ nettamente il mercato.

A proposito di “Zitti e buoni”, è proprio di queste ore la certificazione di disco d’oro per il brano in Spagna: raggiunte le 20.000 copie. Il riconoscimento si aggiunge a quello già vinto in Svezia ed ai dischi di platino in Grecia e (triplo) in Italia.

Possibile che non sia finita qui e che nelle prossime settimane continuino ad arrivare altre certificazioni per un brano che si avvia a diventare uno di più premiati di sempre fra quelli eurovisivi.