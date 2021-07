Il Ministro dell’Economia Franco: “Il trionfo dei Måneskin segno del dinamismo italiano”

In questo 2021 che resterà nella storia italiana per l’incredibile tripletta azzurra con Eurovision, Euro 2020 e finale di Wimbledon, stanno davvero accadendo cose mai viste prima. Per esempio, che un rappresentante del Governo citasse l’Eurovision ed i Måneskin.

Era successo, come si ricorderà, a caldo, con il tweet di Palazzo Chigi, ovvero la Presidenza del Consiglio, all’indomani del trionfo azzurro a Rotterdam.

Nella giornata odierna si è andati però davvero ben oltre perchè in una dichiarazione ufficiale, il Ministro dell’Economia delle Finanze Daniele Franco, nell’ambito di discorsi ed interviste a margine dell’approvazione da parte dell’Unione Europea del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che porterà i primi soldi del recovery fund nelle casse italiane, ha inserito il trionfo eurovisivo, insieme ai successi sportivi, fra quelli da cui l’economia italiana dovrebbe prendere spunto per rilanciare il Paese dopo la crisi post-Covid.

Parlando dell’Eurovision, o dei campionati europei di calcio, è chiaro che per un Paese come il nostro, che ha sempre avuto problemi di dinamismo, di difficoltà ed innovazione, ma anche a volte carenza di fiducia in sè stesso, queste notizie, che pure non sono strettamente legate all’economia possono contribuire a dare fiducia da e nel paese. Le performances dei Maneskin, della nazionale di calcio e di Berrettini a Wimbledon sono segni di dinamismo e di creatività del Paese che sarebbe bene si estendessero anche alla sfera economica”

Una dichiarazione del genere solo 10 anni fa sarebbe stata impensabile da parte di chiunque, figurarsi da parte di un ministro della Repubblica e meno ancora da quello dell’Economia. Segno evidente che finalmente la percezione della rassegna anche in Italia è cambiata.

Il precedente

L’ultima esponente politica nazionale a citare l’Eurovision in un contesto ufficiale fu Federica Mogherini, allora Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell’Unione Europea, nell’ambito di una conferenza organizzata da Bruxelles nel 2018 col presidente del consiglio albanese Edi Rama in occasione dell’avvio dei negoziati per l’ingresso del Paese delle Aquile nella Ue.

In quella occasione si prese spunto dalla storica presenza nella finale eurovisiva di tre albanesi (in tre nazioni diverse), ovvero Ermal Meta, Eleni Foureira ed Eugent Bushpepa.