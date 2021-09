Fedez: “Ho tifato i Måneskin per non andare all’Eurovision”

La polemica a distanza fra Fedez e la Rai prosegue, attraverso lo stesso medium nel quale era partita, ovvero Instagram. Ieri sera infatti Rai 1 ha mandato in onda uno speciale docufilm sul dietro le quinte del Festival di Sanremo 2021, al quale il rapper milanese ha preso parte insieme a Francesca Michielin col brano “Chiamami per nome“, poi secondo alle spalle dei Måneskin.

Nelle storie di Instagram Fedez mostra la tv accesa sul momento della proclamazione e commenta con la scritta “Io che tifavo Måneskin“, rivelando come non volesse affatto partecipare all’Eurovision:

Guardate la mia faccia che dice: dai dai hanno vinto loro, così non vado all’Eurovision. Dai dai, hanno vinto loro…

E poi subito dopo l’annuncio del successo della band romana Fedez commenta con un urlo di gioia: “Sii, hanno vinto loro!”

La scia della polemica

Con ogni probabilità questo atteggiamento da parte del rapper milanese non è dovuto ad un ostracismo nei confronti della manifestazione – fu anzi lui proprio a “scatenare” la fan base della moglie Chiara Ferragni la sera della finale dell’Eurovision 2021 a sostegno dei Måneskin e non mancò di festeggiare il trionfo italiano – ma si riferisce invece alla polemica tuttora in corso con la Rai.

Quando infatti è andato in onda l’Eurovision erano trascorse poco più di due settimane dal contestatissimo intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio, nel quale il rapper introdusse la sua esecuzione con un lungo messaggio nel quale attaccava alcuni esponenti politici sulla vicenda del Ddl Zan.

Un intervento che come rivelò poi proprio su Instagram, la società di produzione esterna dello show e la Rai avevano tentato di contestare. La Rai ha smentito questa presa di posizione e da allora di fatto i rapporti fra Fedez e la nostra tv pubblica sono molto tesi.

L’Eurovision come è noto è un concorso fra televisioni e chi vi partecipa rappresenta l’emittente pubblica che lo ha selezionato ed è probabilmente in quest’ottica che va letta l’affermazione di Fedez, il quale era ancora “caldo” della vicenda precedente.

Da quello che è noto e che lo stesso direttore di Rai 1 – Stefano Coletta – aveva però rivelato in conferenza stampa, tutti i cantanti in gara avevano firmato per l’Eurovision ed è probabile che anche Fedez lo abbia fatto, magari per non privare la sua collega di palco Francesca Michielin dell’opportunità.

Sarebbe stato interessante capire come sarebbe andata a finire davvero nel caso di una loro vittoria.