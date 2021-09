Junior Eurovision 2021: Germania, Pauline vince la selezione nazionale

Si è tenuto questa sera il concorso di selezione della Germania per designare il proprio rappresentante allo Junior Eurovision 2021, in programma a Parigi il 19 dicembre.

L’ha spuntata Pauline, 12 anni, che porterà nella capitale francese la canzone “Imagine us” (e, diciamolo, se doveva esserci un trait d’union con “J’imagine“, la canzone vincitrice del 2020, ecco fatto).

Il concorso Junior ESC – Wer fährt nach Paris? ha visto la partecipazione delle tre selezionate dall’online voting dello scorso 3 agosto, Pauline, Emelie e Marta. Le canzoni erano tre: tutte hanno cantato “Imagine us”, Emelie e Marta “Gut so” e Pauline “Hausboot”.

Le due canzoni finaliste sono state quelle, appunto, di Pauline, che si può dunque ben definire l’unica rimasta di una selezione che inizialmente aveva visto oltre 100 candidature. Il suo percorso era iniziato con una cover di “Love Shine a Light” di Katrina & the Waves, canzone vittoriosa all’Eurovision 1997 per il Regno Unito.

Pauline sarà la seconda rappresentante della Germania allo Junior Eurovision Song Contest, dopo che nel 2020 Susan, con “Stronger with you“, aveva segnato il debutto del Paese. In quel caso la posizione è risultata essere la dodicesima e ultima, visto il campo partecipanti ridotto in quella fattispecie.

La partecipazione tedesca, nella sostanza, vive su una collaborazione tra NDR e KiKA, il canale dedicato ai più giovani. Pauline, 12 anni, vive a Koblenz ed ha già padronanza di più strumenti, dal pianoforte alla batteria. Ha già vinto diversi premi a “Jugend Musiziert”, famoso progetto musicale tedesco che coinvolge centinaia di migliaia di partecipanti.

Si aggiunge, per il momento, alla portoghese Simao Oliveira e all’azera Sona Arizova nella lineup di questa edizione dello Junior Eurovision.