Måneskin: “Are you ready” raggiunge il disco d’oro

Non è mai uscita come singolo vero e proprio, eppure la popolarità ormai raggiunta dai Måneskin fa sì che arrivino certificazioni anche per canzoni mai realmente rilasciate come singoli. In questa settimana, la numero 36 calcolata dalla FIMI, arriva proprio uno di questi esempi: il disco d’oro per “Are you ready?”.

Questa canzone fa parte del secondo album della band romana, “Il ballo della vita”, uscito il 26 ottobre 2018 e triplo disco di platino. Come tutti gli altri pezzi del disco (tranne, parzialmente, “Immortale”), porta la firma di Damiano David sia nei testi che nelle musiche.

Salgono così a 15 le canzoni certificate in qualsiasi modo in Italia per il gruppo vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni”, mentre tutti e tre gli album hanno raccolto ottimi riscontri. Complessivamente, nel nostro Paese, i dischi di platino sono diventati 29, oltre a 6 ulteriori dischi d’oro. Il tutto senza contare la scia di enorme successo all’estero.

“Are you ready?”, nei giorni immediatamente successivi al successo dei rappresentanti dell’Italia all’Eurovision 2021, entrò in varie classifiche Top 200 di Spotify soprattutto nell’Est d’Europa, in quei Paesi dove Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno raggiunto all’istante una fama enorme.

Pochi giorni fa, inoltre, i Måneskin si sono esibiti al Nova Rock Encore, a Wiener Neustadt, che si trova appena a sud di Vienna. E la loro performance ha convinto talmente tanto che per loro si è scomodato Thomas Zeidler del quotidiano Österreich, nella sua versione online (OE24). Secondo Zeidler, il gruppo capitolino potrebbe essere pronto a prendere il ruolo di headliner già dal 2022. E questo, negli eventi rock, corrisponde a un onore ben più che immenso.

Di seguito il novero attuale delle certificazioni raggiunte dal gruppo rock romano nella sua ancor giovane parabola artistica.

ALBUM

Il ballo della vita (2018) – Triplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Doppio platino

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

CANZONI