Alessandro Cattelan sulla conduzione dell’Eurovision 2022: “Ad oggi non ne so nulla”

In attesa di conoscere quale sarà la città italiana che ospiterà l’Eurovision 2022 tra Bologna, Milano, Torino, Pesaro e Rimini, uno dei nomi più gettonati, più chiacchierati e più apprezzati per la conduzione dell’evento è quello di Alessandro Cattelan.

Da giorni, se non settimane, si susseguono diverse indiscrezioni che danno praticamente per scontato che sarà lui alla conduzione, insieme alla scelta della città (Torino).

Un binomio su cui al momento non c’è però nessuna conferma: Torino viene data in pole position ormai da mesi (a breve dovrebbe arrivare l’annuncio della Rai a confermare o smentire questa ipotesi) mentre per quanto riguarda Cattelan, è stato lui stesso a spiegare come stanno le cose.

In una intervista concessa al settimanale TeleSette (nel numero in edicola da oggi) e realizzata da Ruben Trasatti (lo trovate anche tra le firme di Eurofestival News), alla richiesta se condurrà o meno l’Eurovision Song Contest 2022 ha risposto:

Dici a me? Ad oggi non ne so nulla. Se mi piacerebbe farlo? È tra gli eventi più visti in tv al mondo e ho sempre immaginato di confrontarmi con uno show internazionale. Non ho vergogna di esprimermi in inglese, ma dovrei stare attento agli errori grammaticali.

In poche parole, ha smontato di fatto tutte le indiscrezioni circolate fino ad ora.

Non c’è quindi nessuna conferma, ma ci auguriamo di vederlo tra i conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, magari affiancato da un altro nome super richiesto, quello di Victoria Cabello (e diventare così i nostri Måns Zelmerlöw e Petra Mede, per chi ricorda l’edizione 2016).

Non mancheremo di aggiornarvi anche su questo fronte, insieme a tutte le notizie che riguarderanno l’Eurovision 2022.