Eurovision 2022: il Belgio sceglie Jérémie Makiese

Non sa ancora in quale città dell’Italia, ma Jérémie Makiese sa già di essere il primo artista dell’Eurovision 2022 a prendere parte al concorso che si terrà nel nostro Paese.

Questa mattina, infatti, il vincitore della nona edizione di The Voice Belgique è stato annunciato come rappresentante del Belgio nella trasmissione 8/9 su VivaCité, radio che fa parte del circuito della RTBF.

L’emittente di parte francofona, infatti, da quest’anno si occupa delle selezioni negli anni pari, dato che la pandemia di Covid-19 con annessa cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 ha di fatto lasciato nelle mani della VRT (e degli Hooverphonic) la scelta per il 2021.

Jérémie Makiese, che già a inizio giugno aveva espresso interesse in merito alla possibilità di diventare portacolori del Belgio, è nato ad Anversa da genitori congolesi e ha tre fratelli e una sorella. A 6 anni la famiglia ha iniziato a trasferirsi in vari luoghi, per poi stabilirsi a Uccle, una municipalità bilingue di Bruxelles. La madre canta e suona il tam-tam, un particolare tipo di gong, mentre il padre è stato membro di un coro.

L’artista ha cantato in chiesa da giovane, ma è stato spinto dal padre a intraprendere la carriera musicale: è passato da un concorso scolastico (vinto) a The Voice Belgique. Per concentrarsi sulla carriera musicale ha per ora messo in pausa gli studi di geologia. Come ispirazioni musicali principali ha Damso, Stromae, Otis Redding e Michael Jackson.

Queste le sue esibizioni a The Voice:

Nella serata dei quarti di finale ha cantato anche, insieme a B.J. Scott e agli altri concorrenti del suo team Elsa Puls e Mateo Rodriguez, “Feels like rain” di Buddy Guy. In quella di semifinale, invece, con Amel Bent e Sonita Ojong ha eseguito “Ma philosophie“, la più famosa canzone della cantante RnB parigina.

Jérémie Makiese è il secondo artista vincitore dell’edizione belga di The Voice a rappresentare il Belgio all’Eurovision: il primo fu anche il trionfatore della stagione iniziale, Roberto Bellarosa, 12° con “Love kills” nel 2013 a Malmo.

Da The Voice è poi passata la maggior parte degli ultimi artisti eurovisivi belgi: Axel Hirsoux, Loïc Nottet (che in quest’occasione è stato anche coach), Laura Tesoro, Blanche (nome d’arte di Ellie Delvaux), Eliot Vassamillet (noto solo come Eliot).

Nel 2021 si sono presentati gli Hooverphonic, che dopo aver presentato “Release me” per l’edizione 2020 poi cancellata hanno cambiato cantante (ritorno di Geike Arnaert al posto di Luca Cruysberghs) e ovviamente canzone (“The wrong place“). Quest’ultima ha chiuso al 19° posto in finale con 74 punti.

Una la vittoria belga: nel 1986, con Sandra Kim e la sua “J’aime la vie“, che abbiamo potuto riascoltare quest’anno nell’interval act della finale denominato “Rock the Roof“. Al tempo, la canzone e l’artista furono al centro di polemiche: l’età si diceva fosse quella del testo (15 anni), ma lei ne aveva 13. Un ricorso presentato dalla Svizzera non ebbe successo e la vittoria rimase. Il suo record di precocità quale vincitrice non può più essere battuto, perché dal 1990, per regolamento, si deve salire sul palco avendo già compiuto 16 anni.

Dopo Ann Christy (1975 – “Gelukkig zijn“) e la stessa Laura Tesoro, Jérémie Makiese è il terzo solista in gara per il Belgio nato ad Anversa; considerando le vicinanze, e cioè la città di Boom, si include anche Bobbejaan Schoepen (1957 – “Straatdeuntje“), che ebbe molta fama negli anni’50, ’60 e ’70.