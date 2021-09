Sanremo Giovani 2021: c’è il regolamento. In due tra i Big al Festival 2022

Adesso è ufficiale: con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani 2021, è scritto nero su bianco che i due vincitori della serata trasmessa il 15 dicembre su Rai 1 (data ben nota, benché non esplicitata dalle regole) parteciperanno al Festival nel 2022 tra i Big.

Si torna, dunque, in questa terza edizione con Amadeus alla conduzione, a ciò che aveva introdotto Claudio Baglioni nel 2019: un’intuizione che si rivelò fortunata, ancorché sviluppata su due serate per i Giovani invece di una nel dicembre dell’anno precedente.

Sotto la conduzione di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, ad andare al Teatro Ariston, infatti, furono Einar con “Centomila volte” e Mahmood con “Gioventù bruciata“. Se il primo, al Festival, non fu mai nella lotta di testa con “Parole nuove“, storia ben diversa si ebbe per il secondo.

L’artista milanese cantò per ultimo nella prima serata la sua “Soldi“, ma fu anche l’ultimo nome pronunciato da Baglioni. Quindi il primo, il vincitore. Da lì, Mahmood spiccò il volo verso l’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, che gli regalò il secondo posto con 472 punti alle spalle di Duncan Laurence (“Arcade” – Paesi Bassi) e una lunga scia di successo. La canzone, in particolare, riscosse un buon successo internazionale.

Nelle classifiche settimanali, Italia a parte, “Soldi” fu prima in Grecia e Lituania, seconda in Estonia, terza in Islanda, quinta in Spagna e Svizzera e ottava in Svezia; ad oggi è quadruplo platino in Italia, doppio platino in Spagna, oro in Francia, Grecia e (notizia di un mese fa) Polonia.

Tornando al presente, Sanremo Giovani avrà queste come principali regole:

gli artisti dovranno aver compiuto 16 anni di età il 1° gennaio 2022 e, alla stessa data, non potranno averne compiuti 30

gli artisti non devono aver mai preso parte a Sanremo tra i Big, neanche come parte di una band

gli artisti non dovranno essere facenti parte di Area Sanremo, di cui parleremo in seguito

gli artisti dovranno aver pubblicato almeno due singoli nella loro carriera

le case discografiche dovranno mandare le canzoni tra le 11:00 di giovedì 16 settembre e le 18:00 di sabato 16 ottobre, inoltrando tutta la documentazione prevista

i 2 artisti che andranno a Sanremo dovranno presentare una seconda canzone, diversa, che dev’essere già pronta in fase di audizione e che potrebbe essere in questo contesto richiesta

nelle audizioni verranno scelti dalla commissione musicale 8 artisti che andranno ad affiancarsi ai 4 di Area Sanremo, i quali dovranno iscriversi a Sanremo Giovani entro e non oltre il 22 novembre

le canzoni dovranno avere durata massima di 3 minuti e 30 secondi

Il sistema di votazione è combinato tra commissione musicale, giuria televisiva e televoto, con percentuali che verranno definite in un secondo momento.

Una volta che la commissione musicale avrà finito di ascoltare le canzoni pervenute, sceglierà 30 canzoni/artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo tra tutte le proposte pervenute.

Un possibile partecipante lo conosciamo già: è Simone “Simo” Veludo, vincitore del Festival “Voci nuove volti nuovi”, o più semplicemente Castrocaro Terme, con “Mutande“. Anche lui, infatti, dovrà presentare una canzone nuova alle audizioni, fatto che comunque non gli garantisce automaticamente l’approdo a Sanremo Giovani.

Il regolamento è consultabile a questo link, o in alternativa direttamente dal sito ufficiale del Festival di Sanremo.