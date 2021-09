Junior Eurovision 2021: per la Spagna in gara Levi Diaz

Con un comunicato congiuntamente apparso sul sito della RTVE e su quello dello Junior Eurovision 2021, la Spagna annuncia che sarà in gara a Parigi, il prossimo 19 dicembre, con il tredicenne Levi Diaz (il brano invece non è ancora stato reso noto).

Nato a Cornellà de Llobregat (Barcellona), Levi Diaz ritiene il pop moderno il genere che più gli si avvicina: ritiene proprio idolo Frank Sinatra, con canzone preferita “Fly me to the moon“. Ha partecipato alla sesta edizione di “La Voz Kids” (il format spagnolo di The Voice), dove è arrivato primo e si è garantito l’ingresso nella branca spagnola della Universal. Il suo professore di tecnica vocale è Miguel Manzo.

Prima di partecipare all’ultima edizione, Levi Diaz aveva cercato di prendere parte a quella del 2019, senza che però alcun coach si girasse nelle Blind Auditions. Proprio nel 2019 era stato proclamato vincitore nel programma di Antena 3 “La Voz de Cornellà”, categoria giovani, venendo inoltre riconosciuto anche quale concorrente più carismatico.

Queste le sue interpretazioni a La Voz Kids: We’ve only just begun – Warrior (1) (2) – Diamonds (con Lisbel e Haize) – Alive – Mama no (con Pablo Lopez) – Never Enough

La Spagna è alla sua settima partecipazione in tema di Junior Eurovision. Fino ad ora ha sempre ottenuto risultati molto lusinghieri, senza mai scendere sotto il quarto posto con una vittoria (Maria Isabel – Antes muerta que sencilla, 2004), due secondi posti e due terzi posti. Le partecipazioni, però, si suddividono in due tronconi: quelle 2003-2006 e quelle dal 2019 in avanti.

Lo scorso anno, in particolare, Solea ha ripetuto il terzo posto di Melani Garcia eseguendo “Palante” nell’edizione teoricamente in Polonia, a Varsavia, ma nei fatti tutta svolta da remoto per gli artisti (stile Montaigne all’Eurovision 2021, per intenderci).

Salgono così a quattro i cantanti già noti: ci sono al momento l’azera Sona Azizova, il portoghese Simao Oliveira e la tedesca Pauline, che poi è l’unica ad avere già la canzone, “Imagine us“. Per l’Italia si attenderà novembre.