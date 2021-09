Eurovision 2022, Coletta: “Siamo in ritardo sulla scelta della città”. E su Cattelan…

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma di Alessandro Cattelan “Da Grande”, alla presenza del direttore di Rai 1 Stefano Coletta e del suo vice Claudio Fasulo si è parlato anche di Eurovision.

Le parole di Coletta confermano quanto Eurofestival News vi aveva anticipato una settimana fa e cioè che nulla è stato ancora deciso e che lo slittamento iniziale sulla presentazione del bando ha spostato di fatto in avanti tutti i tempi. Non ha chiarito quanto tempo servirà ancora, ma come abbiamo già spiegato, la Rai è partita con un ritardo di circa un mese e mezzo.

Così il direttore di Rai 1 in conferenza stampa:

La Rai sta lavorando per la definizione della città: siamo un po’ ritardo perché vogliamo fare le cose con grandissima trasparenza e precisione. Eurovision è qualcosa che va oltre la generalista, che va oltre le facce. Bisogna saper parlare perfettamente l’inglese e avere un codice culturale che in qualche modo sia rappresentativo di quello che è Eurovision, è uno degli eventi che fa un grandissimo lavoro sul processo culturale che è necessario in questo paese, portando avanti campagne contro il pregiudizio, le differenze, ma anche il talento di ogni paese.

La trattativa con Cattelan

Com’era prevedibile, invece, nonostante le parole di rito pronunciate nei giorni scorsi a Radio Deejay, il nome di Alessandro Cattelan continua ad essere quello più gettonato per la conduzione della rassegna. Anche qui, Coletta è abbastanza chiaro:

Sto parlando con Alessandro anche di Eurovision, la Rai è concentrata sulla città e sarà primo atto comunicativo che Rai a breve vi fornirà, successivamente ci sarà il lavoro su chi ci racconterà l’evento. Prima che me lo chiediate: certo, ne sto parlando da un po’ di mesi con Alessandro, perché lì serve anche un lavoro tecnico, non è solo il codice televisivo servono le skill, bisogna aver vissuto quell’atmosfera internazionale. Alessandro può davvero essere un valore importante per Rai, cominciamo da “Da grande” e mi auguro che si possa costruire una strada insieme.

Come dire, insomma, che lo show domenicale potrebbe essere un buon test in vista del futuro. Ed allo stesso conduttore l’evento non dispiacerebbe affatto:

Eurovision sarebbe una bella occasione, nel caso in cui accada. Sicuramente sarebbe una bella occasione perché il mio percorso è iniziato in quei contesti con MTV etc… Gli Awards di MTV sono qualcosa di più simile a Eurovision.

L’attesa prosegue

Qualche prima indicazione, dunque comincia ad arrivare, soprattutto sul fronte della possibile conduzione. Ci sarà però ancora da attendere per conoscere quale sarà la città italiana che ospiterà l’Eurovision 2022 tra Bologna, Milano, Torino, Pesaro e Rimini.