Måneskin, “Coraline” segna il trentesimo disco di platino del gruppo romano

Quasi non c’è settimana che passi senza una certificazione per i Måneskin: stavolta a raggiungerla è “Coraline“, canzone tratta dall’album “Teatro d’ira – Vol. I”, che arriva al disco di platino, confermandosi come terza canzone più popolare dell’ultimo lavoro in studio della band romana.

L’occasione è anche particolare, perché parliamo del trentesimo platino nella carriera di Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Nondimeno, va rimarcato come “Coraline” sia stata particolarmente apprezzata anche fuori dai confini italiani.

Contestualmente all’esplosione legata alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam con “Zitti e buoni”, oltre che alla scalata di “I wanna be your slave”, nella maggior parte dei casi i primi giorni dopo il concorso paneuropeo vedeva, a livello di Spotify, “Coraline” come terza canzone con più streaming nel novero di quelle eseguite nell’intera carriera dal gruppo di Roma.

Nelle varie classifiche europee, si possono notare il primo posto nella Heatseeker (i brani in rampa di lancio) in Svezia, il terzo in Lituania, il quinto in Grecia (singoli internazionali, contati separatamente da quelli ellenici) e in Finlandia. La si è vista nelle charts di altri 10 Paesi (Italia esclusa) a livello di top 100.

Molto particolare la storia raccontata nel testo: è quella di una ragazza tormentata, che alla fine dei conti nulla riesce ad aiutare, nemmeno l’avvicinamento di un cavaliere che le resta vicino e le prova tutte per tirarla fuori dalla chiusura in cui lei stessa ha deciso di restare. La storia, come ha raccontato la stessa band, è peraltro reale, e non si riferisce al romanzo horror fantasy di Neil Garman.

Di seguito il novero attuale delle certificazioni raggiunte dal gruppo rock romano nella sua ancor giovane parabola artistica.

Album

Il ballo della vita (2018) – Triplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Doppio platino

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni