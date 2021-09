Eurovision 2022, rivelati i dettagli di “Una voce per San Marino”

Dopo l’annuncio arrivato da parte del Sottosegretario di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, durante la presentazione degli eventi del 2021 ancora di aprile scorso, RTV, la tv dello Stato, ha rivelato questa mattina i dettagli di “Una voce per San Marino“, lo show che sceglierà il rappresentante al prossimo Eurovision 2022.

Non è la prima volta che San Marino si affida ad una selezione: nel 2018 RTV aveva optato per “1in360″, uno spettacolo che aveva visto vincere Jessika & Jennifer Brening con il brano Who We are dopo tre serate in cui avevano gareggiato 11 partecipanti, senza vincolo di nazionalità, scelti tra ben 1050 candidature. La canzone all’Eurovision, però, non riuscì a raggiungere la finale.

Senza vincoli di nazionalità sarà anche Una voce per San Marino. Federico Pedini Amati precisa:

Da oggi in avanti, voluta fortemente te dalla Segreteria di Stato per l’evento dell’Eurovision, chiunque nel mondo potrà partecipare alla selezione. Per l’Italia chi vince Sanremo partecipa all’Eurovision. Per San Marino chiunque dal mondo potrà portare la bandiera di San Marino. Spero che passi l’entusiasmo per questa nuova forma di selezione per l’Eurovision Song Contest. Chi ci ascolta deve sapere che dall’artista di strada all’artista più famoso ha la possibilità di rappresentare San Marino per l’Eurovision Song Contest.

Queste le parole del direttore Carlo Romeo:

Siamo riusciti grazie al contributo della Segreteria del turismo di stato ma anche di specialisti del settore dello spettacolo. Ogni anno abbiamo visto cose incredibili, come San Marino arrivare in finale per ben 3 volte negli ultimi nove anni. Sono sicuro sarà una grande edizione

Presente anchedi Valentina Monetta, rappresentante dell’Eurovision nel 2012 con “The social network song”, nel 2013 con “Crisalide (Vola)”, nel 2014 con “Maybe (Forse)” e nel 2017 con “Spirit of the night” in coppia con Jimmie Wilson:

Penso di essermi raccontata in toto, anche le mie imprecisioni sono state apprezzate, la cosa che non ho raccontato è che ho rischiato di avere un infarto quando hanno annunciato San Marino in finale.

Viene poi rivelato che ci saranno delle wild cards per le candidature di nazionalità di San Marino con l’invito quindi a Valentina Monetta di partecipare alla nuova selezione.

Fra i giurati ci saranno, Roberta Faccani, già voce dei Matia Bazar e Kelly Joyce, la cantante francese nota in tutto il mondo per il successo “Vivre la vie” del 2001.

Vittorio Costa, Legal Business Affairs, rivela maggiori dettagli della selezione:

la categoria emergenti sarà senza limite di lingua e nazionalità, il brano deve essere inedito; bisogna avere almeno 16 anni; si può portare un loro demo nel sito; gli esperti faranno delle valutazioni. Prima fase di preselezione non vincolante di chi si iscrive: si può mandare una candidatura analizzata da un team di esperti, ma questo non lo vincola, potrà presentare la candidatura.

Verifica d’idoneità

Periodo: dal 26 settembre all’8 gennaio 2022. Verifica gratuita via web. Un brano a libera scelta del Concorrente. Giudizio non vincolante dell’esperto per l’iscrizione al Festival.

Accademia e Casting: Categoria Emergenti

Periodo: dal 13 al 15/12/2021 e dal 5 all’11/01/2022

Fase di 2 giorni tra Accademia (incontro formativo) e Casting (fase di selezione tramite audizione privata)

Luogo: Teatro Titano

Possono iscriversi coloro che hanno fatto la Verifica d’idoneità anche se hanno avuto esito negativo. Costo iscrizione: Euro 30 per chi si iscrive entro e non oltre il 30/11/202, Euro 50,00 per chi si iscrive entro e non oltre 18/01/2022 Due brani libera scelta del Concorrente (half playback) con durata non superiore al 3 minuti

Giudizio della Giuria che individuerà i Concorrenti che accederanno alle Semifinali

Riprese da parte di RTV per realizzare le pillole di programma denominate “Aspettando il Festival-Una Voce per San Marino”

Semifinali: Categoria Emergenti

Periodo: dal 9 al 13/02/2022

Cinque Semifinali di cui 4 di Selezione e una di Ripescaggio (ogni Semifinale di Selezione con 16 Concorrenti designa 3 Concorrenti che accedono alla Finale di Categoria e cosi in totale ci saranno 12 Concorrenti; dai 16 concorrenti della Semifinale di Ripescaggio vengono individuati 4 Concorrenti che accedono alla Finale di Categoria e che si aggiungono ai 12 Concorrenti individuati dalle Semifinali di Selezione: per un totale di 16 Finalisti di Categoria)

Luogo: Teatro Titano

Possono iscriversi coloro che hanno avuto esito positivo dalla fase di Accademia e Casting entro e non oltre 3 giorni dalla valutazione

Costo iscrizione: Euro 50

Due brani con l’obbligo di presentarne uno inedito con durata non superiore ai 3 minuti Esibizione dal vivo (half playback) davanti al pubblico ed alla Giuria (tre membri) che individuerà 16 Concorrenti che accenderanno a finale della Categoria Emergenti

Diffusione RTV in differita delle 5 Semifinali in 3 serate con speciali arricchiti da interviste dei Concorrenti, Giuria e Ospiti

Finale: Categoria Emergenti

Periodo: 16/02/2022

Luogo: Teatro Titano

16 Finalisti di Categoria (3 Concorrenti individuati da ognuna delle 4 Semifinali di Selezione, quindi 12+ 4 Concorrenti Individuati dalle Semifinali di Ripescaggio e cosi in totale 16 Finalisti)

Un brano inedito con durata non superiore ai 3 minuti. Esibizione dal vivo con gruppo musicale davanti al pubblico ed alla Giuria (di almeno n. 3 membri) che individuerà i 9 Concorrenti che accederanno alla Finalissima e decreterà il I, II e III classificato ai quali spetterà un premio-budget di spesa rispettivamente di 7.000 euro, 2.000 euro e 1.000 euro

Diffusione RTV in differita

FINALISSIMA: Categoria Emergenti + Big.