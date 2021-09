Sanremo 2022: Fiorello affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival

È arrivata un’altra conferma sul fronte Sanremo 2022. Sebbene fosse un po’ scontata, ormai è ufficiale: ad affiancare Amadeus alla conduzione del Festival ci sarà Rosario Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello, per il terzo anno consecutivo.

L’ annuncio è arrivato nella serata del 23 settembre durante il programma Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, dove lo stesso Amadeus ha confermato la presenza del suo fedelissimo amico e collega con queste parole:

Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: “Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire”.

Non c’è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo.