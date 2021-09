Junior Eurovision 2021: Ayana rappresenterà i Paesi Bassi con ‘’Mata Sugu Aō Ne’’

Si è appena concluso lo Junior Songfestival 2021, la finale nazionale con cui i Paesi Bassi hanno eletto il proprio rappresentante allo Junior Eurovision 2021, la kermesse musicale per bambini più importante d’Europa, che si terrà a Parigi il prossimo 19 dicembre.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale e, quindi, il diritto di rappresentare il proprio paese allo Junior Eurovision 2021, è stata Ayana con ‘’Mata Sugu Aō Ne’’, brano scritto da Ferry Langendijk.

La canzone è in lingua inglese, olandese e giapponese, come del resto ha origini giapponesi la giovane artista e il titolo tradotto in italiano è ‘’Quando ti rivedrò’’. Il significato del brano di Ayana è molto profondo, sebbene sia cantato da una bambina: la canzone, infatti, parla della mancanza di qualcuno che è lontano e del desiderio di volare per raggiungere quella persona.

Lo spettacolo si è tenuto a Rotterdam, all’Ahoy Arena, proprio la sede che ha ospitato l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest che ha visto il trionfo dei Måneskin con la loro ‘’Zitti e Buoni’’. A condurre lo show sono stati Romy Monteiro e Buddy Verner.

Ayana verso lo Junior Eurovision 2021

Ayana ha conquistato il diritto di rappresentare i Paesi Bassi allo Junior Eurovision 2021, dopo aver trionfato su altri tre artisti. Di seguito la classifica finale:

Ayana ha avuto la preferenza di entrambe le giurie, sebbene sia stata penalizzata dal televoto che l’ha piazzata solo terza. Nonostante la preferenza del pubblico olandese per gli SH!NE, Ayana è riuscita comunque a spuntarla staccando di 3 punti dai secondi classificati.

A decretare la vittoria finale di Ayana sono stati il televoto, una giuria di bambini e una giuria di esperti. Quest’ultima era costituita da Emma Heesters, Rolf Sanchez e Jeangu Macrooy, rappresentante dei Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano ‘’The Birth of A New Age’’, con il quale ha chiuso al 23. posto.

Toccherà, quindi, ad Ayana tenere alto l’onore dei Paesi Bassi allo Junior Eurovision 2021. Il paese conosciuto anche per i tulipani, insieme alla Georgia, è l’unico ad aver partecipato alla kermesse musicale ogni anno dal proprio debutto. Allo Junior Eurovision 2021 prenderanno parte 19 paesi, tra cui l’Italia che selezionerà internamente il proprio rappresentante il prossimo novembre.