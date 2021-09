I Måneskin infiammano il Global Citizen Live di Parigi

Non si arresta la marcia internazionale dei Måneskin. La band vincitrice dell’Eurovision 2021 ha calcato uno dei palchi più importanti per la musica dal vivo mondiale, il Global Citizen Live.

Un evento di beneficenza della durata di 24 ore che ha visto numerosi artisti esibirsi da tutti i continenti, in diverse città del mondo: Lagos, Londra, Los Angeles, Parigi, New York, Rio de Janeiro, Sydney e Seoul.

A differenza di quanto comunicato in precedenza, la band romana non si è esibita a Londra, bensì nella capitale francese, ai piedi della Tour Eiffel, nella serata di sabato 25 settembre.

Il quartetto ha portato la sua carica rock suonando le hit “Beggin'” – che continua a stanziare nella top 10 dei brani più riprodotti al mondo su Spotify, “I wanna be your slave” e “Zitti e buoni”, oltre a “For your love“, brano tratto dall’album “Teatro d’Ira Vol.1”, e la cover di “Bury a friend” di Billie Eilish.

Lunga la lista di star internazionali a prendere parte alla maratona, oltre ai Måneskin. Tra i tantissimi anche l’italiano Andrea Bocelli, i coreani BTS, i Black Eyed Peas, Doja Cat, Elton John, Ed Sheeran, Kylie Minogue, i Duran Duran, i Metallica, i Coldplay, Jennifer Lopez, Lizzo, Shawn Mendes, Ricky Martin, i Green Day, Demi Lovato, i OneRepublic, Stevie Wonder, Usher, The Weeknd.

I Måneskin al Global Citizen Live

Il Global Citizen Live è un evento musicale annuale nato nel 2012 dal movimento Global Citizen, che lavora per combattere la povertà nel mondo. In particolare quest’anno lo show fa parte del piano di ripresa del 2021 per il mondo di Global Citizen che si incentra su cinque obiettivi chiave: porre fine al COVID-19 per tutti, porre fine alla crisi della fame, riprendere l’apprendimento per tutti, proteggere il pianeta e promuovere l’equità per tutti.

Il concerto di 24 ore è partito il 25 settembre alle 17:30 (orario di Londra) su BBC One ed è trasmesso in streaming grazie ai partner ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, Time e Twitter.