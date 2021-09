Måneskin: anche la cover di “Let’s get it started” è disco d’oro

Anche la trentottesima settimana delle certificazioni FIMI per quanto riguarda il 2021 offre una certificazione per i Måneskin. Questa volta il disco d’oro, il sesto attualmente nella collezione della band romana, arriva per una delle cover contenute in “Chosen“, il disco d’esordio del 2017 legato alla partecipazione a X Factor (2° posto).

Si tratta in particolare di “Let’s get it started“, canzone interpretata dai Black Eyed Peas in un’epoca nella quale il nome era preceduto da “The”. Pubblicata nel 2004, la versione originale è diventata anch’essa disco d’oro; fu prima nella classifica dance in Ungheria, seconda in Australia, sesta in Nuova Zelanda, settima in Francia. In Italia si fermò al 12° posto.

La canzone, che i fan del basket NBA ricordano bene perché divenne tema dei playoff 2004 sulla ABC, è stata reinterpretata, come si diceva, dai vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 all’interno dell’edizione di X Factor in cui soltanto Lorenzo Licitra si classificò davanti a loro. In particolare, fu la prima canzone della prima puntata a essere eseguita. Il titolo, chiaramente, calzava a pennello.

Il lato curioso, adesso, è che di “Chosen” sono diventate certificate ben sei canzoni eseguite su sette. Manca soltanto la cover di “You need me, I don’t need you” (Ed Sheeran) per fare bottino pieno. L’esecuzione di maggior successo rimane quella di “Beggin’” (The Four Seasons), attualmente ancora salda nella top ten di Spotify, dov’è entrata per la prima volta lo scorso 19 giugno ed eseguita all’interno del Global Citizen versione Parigi.

Di seguito il novero attuale delle certificazioni raggiunte dal gruppo rock romano nella sua ancor giovane parabola artistica.

Album

Il ballo della vita (2018) – Triplo platino

Teatro d’ira – Vol. I – Doppio platino

Chosen (2017, è in realtà un EP) – Doppio platino

Canzoni